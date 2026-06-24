"Taraftardan Daha Çok Polis Var": Los Angeles'a Gelen A Milli Takım Taraftarların Tepkisi ile Karşılaştı

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Bildiğiniz üzere ülkemiz yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine çıktı. Tüm ülke heyecanla maç gününün gelmesini bekledi fakat hayal kırıklıkları peş peşe geldi. İlk önce Avustralya ile karşı karşıya gelen millilerimiz sahadan 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu beklenmedik yenilgi taraftarı üzse de umutları tüketmedi. Fakat ardından Paraguay karşısında gelen yenilgi futbolseverleri öfkelendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk futbolseverler, milli futbolcuları karşılamak için tesislerde yerini aldı. Fakat bu sefer destek değil, tepki sesleri yükseldi.
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"3-5 liyakatsize kurban etmeyeceğiz sizi"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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