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"Taraftardan Daha Çok Polis Var": Los Angeles'a Gelen A Milli Takım Taraftarların Tepkisi ile Karşılaştı

etiket "Taraftardan Daha Çok Polis Var": Los Angeles'a Gelen A Milli Takım Taraftarların Tepkisi ile Karşılaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 09:02

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Bildiğiniz üzere ülkemiz yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine çıktı. Tüm ülke heyecanla maç gününün gelmesini bekledi fakat hayal kırıklıkları peş peşe geldi. İlk önce Avustralya ile karşı karşıya gelen millilerimiz sahadan 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu beklenmedik yenilgi taraftarı üzse de umutları tüketmedi. Fakat ardından Paraguay karşısında gelen yenilgi futbolseverleri öfkelendirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk futbolseverler, milli futbolcuları karşılamak için tesislerde yerini aldı. Fakat bu sefer destek değil, tepki sesleri yükseldi.

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"3-5 liyakatsize kurban etmeyeceğiz sizi"

"3-5 liyakatsize kurban etmeyeceğiz sizi"

A Milli Futbol Takımımızın kalacağı otele giriş yaptığı anlarda dışarıda bekleyen az sayıdaki Türk taraftar isyan bayrağını açtı. 'Polisler Türk taraftarlardan daha çok' sözleriyle başlayan sitemler, futbolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerini öfkeli bağırışlara bıraktı. Taraftarların, Teknik Direktör Montella'ya 'Niye kaçıyorsun, buraya gel! Yazıklar olsun sana!' diyerek yüklenmesi ve oyunculara 'Üç beş müteahhide kurban ettiniz bizi!', 'Utanın oğlum utanın!' şeklinde bağırması, yaşanan moral bozukluğunu ve hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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