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Dünya Kupası Tribünlerinde Güzeller Geçidi Yaşanıyor

etiket Dünya Kupası Tribünlerinde Güzeller Geçidi Yaşanıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 20:28
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Futbolseverler için yaklaşık bir aylık futbol şöleni olan Dünya Kupası, tribünlerde yer alan güzelleriyle de ilgi çekiyor. Son Dünya Kupası’nda tarzıyla fenomen olan Hırvat model Ivana Knöll, Instagram’da 3 milyon takipçiye ulaşmıştı. Maçların çekimini yapan ABD rejisi tribünlerden görüntüler çekmediği için eleştirilse de Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzeller dikkat çekmeye devam ediyor.

İşte Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzellerden bazıları 👇

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
26 Gün
:
01 Saat
:
39 Dakika
:
27 Saniye
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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
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TUR
-
USA
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26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Gracie Kramer - ABD

Gracie Kramer - ABD

Amerikalı blog yazarı Gracie Kramer, ev sahiplerinden ABD’nin ilk maçta Paraguay’ı yendiği maçta tribünlerdeki yerini aldı. Kramer’ın paylaşımları sosyal medyada ilgiyle takip edildi.

Alysha Newman - Kanada

Alysha Newman - Kanada

Sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman, Kanada için tribünlerdeki yerini aldı. Spor kariyeri sonrasında OnlyFans hesabı da açan Newman, Kanada’nın Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldığı maçtan bir fotoğraf paylaştı.

Maisa Silva - Brezilya

Maisa Silva - Brezilya

Brezilyalı oyuncu ve televizyoncu Maisa Silva da tarzıyla en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Brezilya’nın efsane sarı formasıyla tribünde yer alan Silva’nın Instagram’da yaptığı paylaşımlar 300 bine yakın beğeni aldı.

Marine El Himer - Fas

Marine El Himer - Fas

Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olan Fas’ın en güzel destekçilerinden biri de kuşkusuz model ve reality şov yıldızı Marine El Himer oldu. Ünlü modelin, ülkesinin bayrağının renkleriyle giydiği elbise dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni: Vikagrram

Sosyal medya fenomeni: Vikagrram

“Vikagrram” kullanıcı adıyla Instagram’da yer alan bir taraftarın paylaşımları da büyük ilgiyle takip edildi. Üzerinde herhangi bir takımın forması bulunmayan fenomen, maçtan sonra, “Hayallerle dolu bir stadyum ve ben.” paylaşımı yaptı.

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Şarkıcı Tyla

Şarkıcı Tyla

Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da tribündeki stiliyle en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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