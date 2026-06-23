Dünya Kupası Tribünlerinde Güzeller Geçidi Yaşanıyor

Futbolseverler için yaklaşık bir aylık futbol şöleni olan Dünya Kupası, tribünlerde yer alan güzelleriyle de ilgi çekiyor. Son Dünya Kupası’nda tarzıyla fenomen olan Hırvat model Ivana Knöll, Instagram’da 3 milyon takipçiye ulaşmıştı. Maçların çekimini yapan ABD rejisi tribünlerden görüntüler çekmediği için eleştirilse de Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzeller dikkat çekmeye devam ediyor.

İşte Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzellerden bazıları 👇