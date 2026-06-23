Dünya Kupası Tribünlerinde Güzeller Geçidi Yaşanıyor
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Futbolseverler için yaklaşık bir aylık futbol şöleni olan Dünya Kupası, tribünlerde yer alan güzelleriyle de ilgi çekiyor. Son Dünya Kupası’nda tarzıyla fenomen olan Hırvat model Ivana Knöll, Instagram’da 3 milyon takipçiye ulaşmıştı. Maçların çekimini yapan ABD rejisi tribünlerden görüntüler çekmediği için eleştirilse de Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzeller dikkat çekmeye devam ediyor.
İşte Dünya Kupası’nı yerinde takip eden güzellerden bazıları 👇
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Gracie Kramer - ABD
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Alysha Newman - Kanada
Maisa Silva - Brezilya
Marine El Himer - Fas
Sosyal medya fenomeni: Vikagrram
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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