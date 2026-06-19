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2022 Dünya Kupası’nın Fenomen Güzeli Ivana Knöll 2026 Dünya Kupası’na da Damga Vurdu

etiket 2022 Dünya Kupası’nın Fenomen Güzeli Ivana Knöll 2026 Dünya Kupası’na da Damga Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 13:23
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettiren Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası'nda da geleneği bozmadı. Ünlü fenomen, ikonik tarzıyla tribünlerdeki yerini alarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda giydiği cesur kıyafetlerle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Hırvat model Ivana Knöll, futbol sahnelerine iddialı bir dönüş yaptı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda giydiği cesur kıyafetlerle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Hırvat model Ivana Knöll, futbol sahnelerine iddialı bir dönüş yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşen dev futbol şöleni 2026 Dünya Kupası'nda tribünlerdeki yerini alan ünlü model, bir kez daha spor basınının ve taraftarların ilgi odağı oldu.

Hırvatistan'ın İngiltere ile karşı karşıya geldiği heyecan dolu maçta kameralara yansıyan Knöll, mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte objektiflerin hedefi haline geldi.

Hırvatistan'ın İngiltere ile karşı karşıya geldiği heyecan dolu maçta kameralara yansıyan Knöll, mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte objektiflerin hedefi haline geldi.

Kendisiyle adeta özdeşleşen kırmızı ve beyaz damalı Hırvatistan renklerindeki özel tasarımıyla maçı takip eden fenomen, stadyumun atmosferine büyük bir renk kattı. Maç boyunca sergilediği coşkulu tavırlarıyla hem çevresindeki taraftarların hem de foto muhabirlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Stadyumda geçirdiği keyifli anları sadece tribündekilerle sınırlı bırakmayan ünlü model, bu heyecanı dijital dünyaya da taşıdı.

Stadyumda geçirdiği keyifli anları sadece tribündekilerle sınırlı bırakmayan ünlü model, bu heyecanı dijital dünyaya da taşıdı.

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı anlık paylaşımlar, dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Dört yıl önceki turnuvada kazandığı büyük şöhretle takipçi sayısını milyonlara katlayan Ivana Knöll, futbola olan tutkusunu ve kendine has moda anlayışını 2026 yılında da aynı enerjiyle sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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