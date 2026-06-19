2022 Dünya Kupası’nın Fenomen Güzeli Ivana Knöll 2026 Dünya Kupası’na da Damga Vurdu
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettiren Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası'nda da geleneği bozmadı. Ünlü fenomen, ikonik tarzıyla tribünlerdeki yerini alarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda giydiği cesur kıyafetlerle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Hırvat model Ivana Knöll, futbol sahnelerine iddialı bir dönüş yaptı.
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Hırvatistan'ın İngiltere ile karşı karşıya geldiği heyecan dolu maçta kameralara yansıyan Knöll, mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte objektiflerin hedefi haline geldi.
Stadyumda geçirdiği keyifli anları sadece tribündekilerle sınırlı bırakmayan ünlü model, bu heyecanı dijital dünyaya da taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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