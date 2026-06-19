2022 Dünya Kupası’nın Fenomen Güzeli Ivana Knöll 2026 Dünya Kupası’na da Damga Vurdu

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı anlık paylaşımlar, dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Dört yıl önceki turnuvada kazandığı büyük şöhretle takipçi sayısını milyonlara katlayan Ivana Knöll, futbola olan tutkusunu ve kendine has moda anlayışını 2026 yılında da aynı enerjiyle sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.