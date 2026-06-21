Filenin Sultanları'nın Dörtte Dört Yapması Yine Övgüleri Getirdi, Hedefte Futbol Milli Takımı Vardı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarına Ankara'da çıktı. Fransa, Belçika ve Almanya'dan sonra Çin'i de deviren milliler Ankara etabını dörtte dörtle geçti.
Sosyal medyada ise Filenin Sultanları'na övgü futbol milli takımına eleştiriler vardı.
İşte sosyal medyada öne çıkan o paylaşımlardan bazıları...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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