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Voleybol Milletler Ligi İkinci Haftasında Filenin Sultanları Dörtte Dört Yaptı

Voleybol Milletler Ligi İkinci Haftasında Filenin Sultanları Dörtte Dört Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 22:04
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Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanan ilk üç maçını kazanan Filenin Sultanları'nın dördüncü rakibi Çin'di. Büyük çekişmeye sahne olan maçı millilerimiz 3-2 kazanarak Ankara'daki dördüncü maçını da kazandı!

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İlk iki sette heyecan dolu anlar yaşandı.

İlk iki sette heyecan dolu anlar yaşandı.

İlk iki sette millilerimiz adına Jack-Kısal ve Melissa Vargas rüzgarı vardı. İkiliden 20 sayı bulan Filenin Sultanları'nda İlkin Aydın da 7 sayıyla önemli bir katkıda bulundu. 

İlk seti Türkiye 25-21 kazandı. İkinci setin sonu ise büyük bir heyecan sahne oldu. Karşılıklı set sayılarının atıldığı set sonunda gülen taraf Çin oldu ve seti 28-26 kazandı.

Üçüncü sete tutunamadık.

Üçüncü sete tutunamadık.

Çekişmeli geçen sette Çin üstünlüğü elden bırakmadı. İkinci setteki oyununa kaldığı yerden devam eden Çin, geri dönme çabalarımızı karşılıksız bırakmadı ve bu seti 25-23 kazandı.

Dördüncü set bizim!

Dördüncü set bizim!

Dördüncü sete çok iyi başlayan milliler Çin'e beklemedikleri bir yanıt verdi. Çin'in sayı bulmakta zorlandığı dakikalarda üst üste sayılar alarak farkı açan Filenin Sultanları, bu seti 25-16 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. 

Bu sete damgasını vuran yine servisleriyle Vargas oldu.

Ve maç bizim!

Ve maç bizim!

5. sete de iyi başlayan takımımız etkili servislerle üst üste sayılar buldu. Vargas'ın yıldızlaştığı maçta son set de üstünlüğümüzle geçildi. Filenin Sultanları bu seti de 15-12 kazanarak maçı da 3-2 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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