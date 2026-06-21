Voleybol Milletler Ligi İkinci Haftasında Filenin Sultanları Dörtte Dört Yaptı

İlk iki sette millilerimiz adına Jack-Kısal ve Melissa Vargas rüzgarı vardı. İkiliden 20 sayı bulan Filenin Sultanları'nda İlkin Aydın da 7 sayıyla önemli bir katkıda bulundu.

İlk seti Türkiye 25-21 kazandı. İkinci setin sonu ise büyük bir heyecan sahne oldu. Karşılıklı set sayılarının atıldığı set sonunda gülen taraf Çin oldu ve seti 28-26 kazandı.