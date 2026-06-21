Voleybol Milletler Ligi İkinci Haftasında Filenin Sultanları Dörtte Dört Yaptı
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Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanan ilk üç maçını kazanan Filenin Sultanları'nın dördüncü rakibi Çin'di. Büyük çekişmeye sahne olan maçı millilerimiz 3-2 kazanarak Ankara'daki dördüncü maçını da kazandı!
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İlk iki sette heyecan dolu anlar yaşandı.
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Üçüncü sete tutunamadık.
Dördüncü set bizim!
Ve maç bizim!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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