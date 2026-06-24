İkiz Çocuk Sahibi Bir Anne Köyde Çocuk Yetiştirmenin Avantajlarını Paylaştı

Çocukların doğayla bağ kuramadığı, sokağa çıkma güveninin kaybolduğu günümüz dünyasında, çocuk yetiştirmek adeta izole bir mücadeleye dönüştü. Fakat her şeyi bırakıp bir köye yerleşmek de düşünüldüğü kadar kolay değil. Bunun için maddi imkan olsa bile, şehir hayatında çocukların erişebileceği imkanalarla köy hayatının kısıtlı imkanları ebeveynleri ikilemde bırakıyor.
Çocuklarını şehrin karmaşasından ve beton binalarından uzakta, bir köy ortamında büyütmeyi seçen bir aile, köyde çocuk büyütmenin avantajlarını paylaştı. Çocukların toprakla, hayvanlarla ve doğayla iç içe geçirdiği günlük rutinlerden kesitler sunan video özellikle böyle bir hayatın özlemini çekenlerin beğenisini topladı.
Peki köyde çocuk yetiştirmenin dezavantajları neler?
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