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İkiz Çocuk Sahibi Bir Anne Köyde Çocuk Yetiştirmenin Avantajlarını Paylaştı

İkiz Çocuk Sahibi Bir Anne Köyde Çocuk Yetiştirmenin Avantajlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 14:09

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Çocukların doğayla bağ kuramadığı, sokağa çıkma güveninin kaybolduğu günümüz dünyasında, çocuk yetiştirmek adeta izole bir mücadeleye dönüştü. Fakat her şeyi bırakıp bir köye yerleşmek de düşünüldüğü kadar kolay değil. Bunun için maddi imkan olsa bile, şehir hayatında çocukların erişebileceği imkanalarla köy hayatının kısıtlı imkanları ebeveynleri ikilemde bırakıyor. 

Çocuklarını şehrin karmaşasından ve beton binalarından uzakta, bir köy ortamında büyütmeyi seçen bir aile, köyde çocuk büyütmenin avantajlarını paylaştı. Çocukların toprakla, hayvanlarla ve doğayla iç içe geçirdiği günlük rutinlerden kesitler sunan video özellikle böyle bir hayatın özlemini çekenlerin beğenisini topladı. 

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Peki köyde çocuk yetiştirmenin dezavantajları neler?

Peki köyde çocuk yetiştirmenin dezavantajları neler?

1. Eğitim İmkanlarının Sınırlılığı

Köylerde genellikle sadece ilkokul bulunur; ortaokul ve lise eğitimi için çocukların taşımalı eğitimle ilçeye ya da şehre gitmesi gerekir. Bu da her gün yolda ciddi zaman ve enerji kaybı demektir. Şehirdeki gibi dil kursları, robotik kodlama atölyeleri, müzik okulları veya profesyonel spor kulüplerine erişim oldukça kısıtlıdır.

2. Sağlık Hizmetlerine Erişim Zorluğu

Köylerde en fazla aile hekimliği bulunur. Acil bir durumda ya da bir çocuk pediatri uzmanına görünmek gerektiğinde tam teşekküllü bir hastaneye ulaşmak zaman alabilir.

3. Akran Çeşitliliği ve Sosyalleşme

Köydeki çocuk nüfusu azsa, çocuğun kendi yaş grubundan arkadaş bulması zorlaşabilir. Hep aynı az sayıdaki insanla büyümek, farklı karakterdeki insanlarla iletişim kurma becerisini (şehir hayatına kıyasla) daha geç geliştirmesine neden olabilir.

4. Kültürel Faaliyetlerden Uzak Kalmak

Çocuk tiyatroları, sinemalar, müzeler, çocuk kütüphaneleri ve eğlence merkezleri gibi çocuğun ufkunu açabilecek ve sosyal zekasını destekleyecek modern alanlara erişim uzaktır.

5. Doğa ve Çevre Kaynaklı Güvenlik Riskleri

Videodaki serbestlik harika görünse de kırsal alanlar vahşi hayvanlar, akrep, yılan gibi zehirli canlılar, açık su kuyuları, dereler ve kontrolsüz tarım aletleri nedeniyle ekstra ebeveyn gözetimi gerektirir.

6. Teknoloji ve Altyapı Sorunları

Zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri veya yavaş internet bağlantısı, dijital çağda büyüyen bir çocuğun ödev araştırmalarını veya online eğitim süreçlerini aksatabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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