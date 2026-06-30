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Fransa'da Klima Alabilmek İçin Birbiriyle Yarışan İnsanların Yaşadığı Kaos Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Fransa'da Klima Alabilmek İçin Birbiriyle Yarışan İnsanların Yaşadığı Kaos Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 18:21

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Küresel iklim krizi ve her yıl rekor kıran yaz sıcakları, artık sadece Akdeniz ülkelerini değil, serin iklimiyle bilinen Kuzey Avrupa ve Fransa gibi bölgeleri de vuruyor. Eski yıllarda evlerde klima bulundurma ihtiyacı hissetmeyen Avrupalılar, artık kelimenin tam anlamıyla kavruluyor. Sıcaklıklar dayanılmaz boyutlara ulaştığında ise vantilatör ve mobil klima gibi kurtarıcı cihazlar lüks olmaktan çıkıp doğrudan bir yaşam mücadelesine, yani temel hayatta kalma ihtiyacına dönüşüyor. Durum böyle olunca, marketlerin indirimli soğutucu reyonları adeta birer cepheye dönüşüyor.

Fransa’daki bir zincir mağazada, uygun fiyata satışa sunulan vantilatör ve klimaları kapışmak isteyen yüzlerce kişi arasında akılalmaz bir izdiham yaşandı. Kutuları kapışmak için adeta birbirinin üzerine tırmanan insanların o anları, sosyal medyada tartışma başlattı.

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"Medeniyet buraya kadarmış"

"Medeniyet buraya kadarmış"

Kutuların havada uçuştuğu, insanların birbirinin elinden malları çekip aldığı bu görüntüler, aslında sadece bir 'indirim çılgınlığı' değil, yaklaşan sıcak dalgasına karşı duyulan kolektif bir panik halini özetliyor. Her zaman sakin ve kurallı bir yaşamı olan Fransa'da yaşanan bu duruma 'Medeniyet buraya kadarmış' yorumları yapıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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