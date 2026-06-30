Fransa'da Klima Alabilmek İçin Birbiriyle Yarışan İnsanların Yaşadığı Kaos Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Küresel iklim krizi ve her yıl rekor kıran yaz sıcakları, artık sadece Akdeniz ülkelerini değil, serin iklimiyle bilinen Kuzey Avrupa ve Fransa gibi bölgeleri de vuruyor. Eski yıllarda evlerde klima bulundurma ihtiyacı hissetmeyen Avrupalılar, artık kelimenin tam anlamıyla kavruluyor. Sıcaklıklar dayanılmaz boyutlara ulaştığında ise vantilatör ve mobil klima gibi kurtarıcı cihazlar lüks olmaktan çıkıp doğrudan bir yaşam mücadelesine, yani temel hayatta kalma ihtiyacına dönüşüyor. Durum böyle olunca, marketlerin indirimli soğutucu reyonları adeta birer cepheye dönüşüyor.

Fransa’daki bir zincir mağazada, uygun fiyata satışa sunulan vantilatör ve klimaları kapışmak isteyen yüzlerce kişi arasında akılalmaz bir izdiham yaşandı. Kutuları kapışmak için adeta birbirinin üzerine tırmanan insanların o anları, sosyal medyada tartışma başlattı.