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Ekonomist Scott Sumner Türkiye'nin İsim Israrı Üzerine Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı

Ekonomist Scott Sumner Türkiye'nin İsim Israrı Üzerine Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 15:14
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Türkiye’nin 2022 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde resmi adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak tescillemesi ve uluslararası arenada bu ismin kullanılmasını talep etmesi, küresel kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Son olarak X'te yapılan bir paylaşım bu tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. 

Yapılan paylaşımda ülkelerin yabancı dillerdeki yerleşik isimlerini zorla değiştirme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin bu hamlesi bir 'güvensizlik ve zayıflık belirtisi' olarak nitelendirildi.

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Eknomist Scott Sumner'ın bir açıklamasını paylaşan kullanıcısı, tartışma başlattı.

Eknomist Scott Sumner'ın bir açıklamasını paylaşan kullanıcısı, tartışma başlattı.
twitter.com

'Türk halkına, ülkelerini 'Türkiye' olarak adlandırarak hakaret etmeyi reddediyorum. Yabancıların, ülkelerini yerel adıyla çağırması konusunda yalnızca muz cumhuriyetleri ısrar eder. Bu bir zayıflık ve güvensizlik işaretidir. Almanya, İspanya ve Çin gibi yerlerin sakinlerinin, ülkelerini Deutschland, España ve Zhōngguó olarak adlandırmamız konusunda ısrar ettiğini görmezsiniz.'

Ankara, 2022'deki isim değişikliği hamlesini; İngilizcedeki 'Turkey' kelimesinin hindi ve argoda olumsuz anlamlara gelmesi sebebiyle markalama çalışması ve kültürel kimliği koruma vizyonu olarak açıklamıştı. Ancak Sumner gibi eleştirmenler, büyük devletlerin küresel arenada isim polisine soyunmadığını belirterek, bu tür diplomatik taleplerin ülkelerin uluslararası imajına fayda sağlamak yerine zarar verdiğini savunuyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu yorum, hem Türkiye'nin haklı kültürel hassasiyetini savunanlar hem de uluslararası dil teamüllerinin zorlanmaması gerektiğini düşünenler arasında yeni bir tartışma başlattı.

Aslında bu tartışam daha önce de Dünya Kupası sırasında alevlenmişti;

O paylaşıma pek çok yorum da geldi;

O paylaşıma pek çok yorum da geldi;
twitter.com

'Ben sadık bir Türk dostuyum ve yıllardır Türk arkadaşlarıma bu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Ekzonimler (bir yerin farklı ülkelerdeki adı) bir saygı göstergesidir; başka bir ülke üzerinde iz bıraktığınızın bir kanıtıdır. Hiçbir Britanyalı İtalyanlardan 'Londra' demeyi bırakmalarını istemez; tıpkı İtalyanların bizim 'Milano' dememiz konusunda ısrar etmeyeceği gibi. Almanların Bratislava’ya 'Pressburg', Macarların ise 'Pozsony' demesi son derece doğrudur. Rohirrim halkı bile Mundburg’a 'Minas Tirith' diyecek kadar aşırı hassasiyet göstermemiştir. 'Türkiye' ismi konusunda ısrar etmek, Üçüncü Dünya ülkesi statüsünde ısrar etmektir. Bu, büyük ve kendine güvenen bir medeniyet gibi değil, sömürge sonrası çökmüş bir devlet gibi muamele görmeyi talep etmektir.'

"Ama bir dakika; bunun dengi, Birleşik Krallık’ın kendi adının 'Inglaterra' veya Londra’nın 'Londra' olduğunu kabul etmesi olurdu. Türkiye sadece kendi adının doğru telaffuzunu uygulamaya koydu. Elbette insanlar bunu farklı telaffuz etmek isterlerse edebilirler. Uluslararası resmi kullanımda kararı ev sahibi ülke verir."

"Ama bir dakika; bunun dengi, Birleşik Krallık’ın kendi adının 'Inglaterra' veya Londra’nın 'Londra' olduğunu kabul etmesi olurdu. Türkiye sadece kendi adının doğru telaffuzunu uygulamaya koydu. Elbette insanlar bunu farklı telaffuz etmek isterlerse edebilirler. Uluslararası resmi kullanımda kararı ev sahibi ülke verir."
twitter.com

"Tamam, argümanı anlıyorum ama size kesinlikle garanti edebilirim ki 'Pressburg' demek hiçbir şekilde bir saygı göstergesi değildir."

"Tamam, argümanı anlıyorum ama size kesinlikle garanti edebilirim ki 'Pressburg' demek hiçbir şekilde bir saygı göstergesi değildir."
twitter.com

"Bu 'Türkiye' saçmalığı sadece bir muz cumhuriyeti hamlesi olmakla kalmıyor; milliyetçi rüzgargüllerinin, bir kuşa kendi ülkelerinin adının verilmiş olması gerçeğine öfke kusması özellikle ironik, çünkü aynı kuşa Türkçe'de de 'Hindi' deniyor."

"Bu 'Türkiye' saçmalığı sadece bir muz cumhuriyeti hamlesi olmakla kalmıyor; milliyetçi rüzgargüllerinin, bir kuşa kendi ülkelerinin adının verilmiş olması gerçeğine öfke kusması özellikle ironik, çünkü aynı kuşa Türkçe'de de 'Hindi' deniyor."
twitter.com
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"Ne yazık ki bir Türk olarak ben de katılıyorum. Yani özünde hiçbir önemi yok ve ben de bazen 'Türkiye' diyorum ama bana kalsaydı bunu değiştirmezdik."

"Ne yazık ki bir Türk olarak ben de katılıyorum. Yani özünde hiçbir önemi yok ve ben de bazen 'Türkiye' diyorum ama bana kalsaydı bunu değiştirmezdik."
twitter.com

"Yine de çok tuhaf. Neden hepimiz ülkelere kendi gerçek isimleriyle hitap etmiyoruz anlamıyorum. Neden ekzonimler var ki? Eğer Japonya kendisine Nihon diyorsa, bence hepimiz öyle demeliyiz… Türkiye, España, Deutschland vb. için de aynısı geçerli."

"Yine de çok tuhaf. Neden hepimiz ülkelere kendi gerçek isimleriyle hitap etmiyoruz anlamıyorum. Neden ekzonimler var ki? Eğer Japonya kendisine Nihon diyorsa, bence hepimiz öyle demeliyiz… Türkiye, España, Deutschland vb. için de aynısı geçerli."
twitter.com

"Herkesin 'Evet ama kuş...' demesine karşılık iki noktaya değineceğim.

"Herkesin 'Evet ama kuş...' demesine karşılık iki noktaya değineceğim.
twitter.com

Birincisi, hindiler harika hayvanlardır. Benjamin Franklin, kartalın değil hindinin Amerikan cumhuriyetinin sembolü olmasını istemişti. Haklıydı da.

İkincisi, kuşu sevmiyor olsanız bile, ne fark eder ki? Yunanlar, 'İngilizce'de ülkemize Hellas demeniz konusunda ısrar ediyoruz çünkü biz hayvan yağından elde edilen o yağlı makine yağı (gres) değiliz' diyorlar mı? Muhtemelen bazıları bunu yapıyordur ve aklı başında Yunanlar tarafından aptal olarak görülüyorlardır. Tıpkı aklı başında Türklerin de kendi ülkelerindeki benzer mızmız yurttaşlarından utandığı gibi.'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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