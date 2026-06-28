Ekonomist Scott Sumner Türkiye'nin İsim Israrı Üzerine Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı
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Türkiye’nin 2022 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde resmi adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak tescillemesi ve uluslararası arenada bu ismin kullanılmasını talep etmesi, küresel kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Son olarak X'te yapılan bir paylaşım bu tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.
Yapılan paylaşımda ülkelerin yabancı dillerdeki yerleşik isimlerini zorla değiştirme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin bu hamlesi bir 'güvensizlik ve zayıflık belirtisi' olarak nitelendirildi.
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Eknomist Scott Sumner'ın bir açıklamasını paylaşan kullanıcısı, tartışma başlattı.
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O paylaşıma pek çok yorum da geldi;
"Ama bir dakika; bunun dengi, Birleşik Krallık’ın kendi adının 'Inglaterra' veya Londra’nın 'Londra' olduğunu kabul etmesi olurdu. Türkiye sadece kendi adının doğru telaffuzunu uygulamaya koydu. Elbette insanlar bunu farklı telaffuz etmek isterlerse edebilirler. Uluslararası resmi kullanımda kararı ev sahibi ülke verir."
"Tamam, argümanı anlıyorum ama size kesinlikle garanti edebilirim ki 'Pressburg' demek hiçbir şekilde bir saygı göstergesi değildir."
"Bu 'Türkiye' saçmalığı sadece bir muz cumhuriyeti hamlesi olmakla kalmıyor; milliyetçi rüzgargüllerinin, bir kuşa kendi ülkelerinin adının verilmiş olması gerçeğine öfke kusması özellikle ironik, çünkü aynı kuşa Türkçe'de de 'Hindi' deniyor."
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"Ne yazık ki bir Türk olarak ben de katılıyorum. Yani özünde hiçbir önemi yok ve ben de bazen 'Türkiye' diyorum ama bana kalsaydı bunu değiştirmezdik."
"Yine de çok tuhaf. Neden hepimiz ülkelere kendi gerçek isimleriyle hitap etmiyoruz anlamıyorum. Neden ekzonimler var ki? Eğer Japonya kendisine Nihon diyorsa, bence hepimiz öyle demeliyiz… Türkiye, España, Deutschland vb. için de aynısı geçerli."
"Herkesin 'Evet ama kuş...' demesine karşılık iki noktaya değineceğim.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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