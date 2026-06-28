Ekonomist Scott Sumner Türkiye'nin İsim Israrı Üzerine Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı

Türkiye’nin 2022 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde resmi adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak tescillemesi ve uluslararası arenada bu ismin kullanılmasını talep etmesi, küresel kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Son olarak X'te yapılan bir paylaşım bu tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

Yapılan paylaşımda ülkelerin yabancı dillerdeki yerleşik isimlerini zorla değiştirme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin bu hamlesi bir 'güvensizlik ve zayıflık belirtisi' olarak nitelendirildi.