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Müzisyen Ragıp Narin Tokyo Sokaklarının Pek Görünmeyen Yüzünü Paylaştı

Müzisyen Ragıp Narin Tokyo Sokaklarının Pek Görünmeyen Yüzünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 23:34

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Bildiğiniz üzere her ülkenin bir sosyal medyada görünen yüzü bir de orayı ziyaret ettiğimizde ortaya çıkan yüzü var. Bize her zaman hayranlıkla anlatılan, kusursuz düzeni ve disipliniyle örnek gösterilen Japonya’nın parıltılı vitrini, neon ışıklarının arkasında bambaşka hikayeler barındırıyor. Teknolojinin zirvesinde yaşayan, sokaklarında tek bir çöp tanesi bile göremeyeceğiniz bu gelişmiş Doğu Asya ülkesi, bireylerin omuzlarına yüklediği ağır sorumluluklar ve toplumsal baskılarla da biliniyor. Dışarıdan bakıldığında kusursuz işleyen bir saat gibi görünen bu sistem, içeriden modern insanın en büyük yalnızlık ve yabancılaşma sınavlarından birine sahne oluyor.

Müzisyen ve içerik üreticisi Ragıp Narin’in Tokyo’nun en hareketli eğlence merkezlerinden gece saatlerinde paylaştığı görüntüler, modern Japon gençliğinin görünmeyen gerçeklerini gözler önüne serdi. Görüntülerde caddelerde bilincini kaybetmiş şekilde yerlerde yatan, arkadaşlarının yardımıyla yürüyebilen ve toplumsal normların tamamen dışına çıkan yüzlerce gencin garip anları dikkat çekti. 

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Peki, dünyanın en güvenli ve düzenli şehirlerinden biri olan Tokyo’da geceleri neden böyle manzaralar ortaya çıkıyor?

Peki, dünyanın en güvenli ve düzenli şehirlerinden biri olan Tokyo’da geceleri neden böyle manzaralar ortaya çıkıyor?

Japon toplumunda iş ve okul hayatındaki aşırı disiplin, bireyler üzerinde muazzam bir stres yaratıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun mesailerin ve kusursuz olma zorunluluğunun baskısından kaçmak isteyen genç nesil, çareyi alkol tüketiminde ve gece hayatının sunduğu geçici özgürlükte arıyor. Japonya, uzun yıllardır iş gücü eksikliği yaşayan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle dünya genelinde işsizlik oranının en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor. Bu yüzden gençlerin birçoğu çalışma hayatına erken atılıyor ve uzun yıllar sıkı bir disiplinle çalışıyor. Ülkede iş çıkışı iş arkadaşlarıyla alkol almaya gitmek yazılı olmayan bir kural haline geldiği için, insanlar toplumsal rollerinden sıyrılıp deşarj olabilmek adına sınırları sonuna kadar zorluyor. Alkol tüketiminin bu denli yüksek olması, uykusuzluk problemleri, kronik depresyon ve ne yazık ki gelişmiş ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan genç intihar oranlarıyla doğrudan bağlar taşıyor. Vitrindeki kusursuz Japonya imajının arkasında, modern dünyanın getirdiği yalnızlıkla ve ağır beklentilerle kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışan, her gün bastırılmış duygularla yaşayan yıpranmış bir gençlik yatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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