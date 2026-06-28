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Trump’ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Temmuz'da Ülkemize Gelecek Olan Babası İçin Yatak Hazırladı

Trump’ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Temmuz'da Ülkemize Gelecek Olan Babası İçin Yatak Hazırladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 13:20

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Ankara, temmuz ayında gerçekleşecek kritik NATO Zirvesi ve 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump dahil onlarca dünya liderini ağırlamaya hazırlanırken, başkent sokaklarında hummalı bir 'estetik' mesaisi başladı bildiğiniz üzere. Pek çok sokak ve apartman yenilendi. Dış cepheler bu özel güne hazırlandı. 

Bir tarafta ise bambaşka bir hazırlık var. Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, otelde mi yoksa özel bir konutta mı kalacağı merak konusu olan Donald Trump'ın konaklamayı dert etmemesi için, babasına bir yatak hazırladı. Evi de bir güzel temizleyen Necla Özmen, babasına 'Umarım rahat edersin' dedi.

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Necla Özmen, bu büyük buluşma ihtimaline karşı evinde hummalı bir hazırlık sürecine girişti.

Necla Özmen, bu büyük buluşma ihtimaline karşı evinde hummalı bir hazırlık sürecine girişti.

Özmen, ilk iş olarak yatak odasını baştan aşağı yeniledi ve Trump için özel bir oda hazırladı. Odanın içerisindeki yatağın üzerine ise hem Türk bayrağı hem de Amerikan bayrağı yan yana yerleştirildi. Bu diplomatik jestin hemen yanına, iddialarını desteklemek adına Trump ile çekilmiş fotoğraflar ve sevimli bir peluş ayı koydu. Hazırlıklar sadece odayla da sınırlı kalmadı. Pencereler silindi, sehpalar parlatıldı ve ev, gelebilecek en yüksek düzeydeki misafir için hazır hale getirildi. Sosyal medyada izleyenleri hem gülümseten hem de şaşkına çeviren bu hazırlık, Trump'ın bu daveti görme ihtimali üzerine düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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