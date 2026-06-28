Trump’ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Temmuz'da Ülkemize Gelecek Olan Babası İçin Yatak Hazırladı

Ankara, temmuz ayında gerçekleşecek kritik NATO Zirvesi ve 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump dahil onlarca dünya liderini ağırlamaya hazırlanırken, başkent sokaklarında hummalı bir 'estetik' mesaisi başladı bildiğiniz üzere. Pek çok sokak ve apartman yenilendi. Dış cepheler bu özel güne hazırlandı.

Bir tarafta ise bambaşka bir hazırlık var. Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, otelde mi yoksa özel bir konutta mı kalacağı merak konusu olan Donald Trump'ın konaklamayı dert etmemesi için, babasına bir yatak hazırladı. Evi de bir güzel temizleyen Necla Özmen, babasına 'Umarım rahat edersin' dedi.