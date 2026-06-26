Eski Beyzbolcu John Rocker’ın "Turkey” Tepkisi Sosyal Medyayı Karıştı
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Eski Amerikan beyzbol oyuncusu John Rocker, X’te (Twitter) attığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Rocker, Türkiye ABD maçının ardından “Turkey ne zaman ‘Turkiye’ oldu lan?” (When the f** did Turkey change the country name to “Turkiye”?) paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa sürede 3.8 milyon görüntülenme ve binlerce yorum aldı.
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Paylaşım şöyleydi:
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Tabii farklı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen emekli sporcuya farklı ülkelerden de tepkiler gecikmedi.
Paylaşımın diğer yankıları şöyle oldu:
Uzun uzun yazan da oldu.
"Bundan sonra değişti" diyen de.
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Bazıları da tarihe atıf yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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