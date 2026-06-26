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Eski Beyzbolcu John Rocker’ın "Turkey” Tepkisi Sosyal Medyayı Karıştı

Eski Beyzbolcu John Rocker’ın "Turkey” Tepkisi Sosyal Medyayı Karıştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2026 - 15:20
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Eski Amerikan beyzbol oyuncusu John Rocker, X’te (Twitter) attığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Rocker, Türkiye ABD maçının ardından “Turkey ne zaman ‘Turkiye’ oldu lan?” (When the f** did Turkey change the country name to “Turkiye”?) paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa sürede 3.8 milyon görüntülenme ve binlerce yorum aldı.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:

Not: Türkiye, 2021’de BM’ye başvurup 2022’de “Türkiye” adını uluslararası resmi belgelerde kabul ettirdi. Ancak günlük hayatta ve sokakta İngilizce konuşanlar bu durumu bilse de hala ağız alışkanlığıyla “Turkey” diyebiliyor.

Tabii farklı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen emekli sporcuya farklı ülkelerden de tepkiler gecikmedi.

Tabii farklı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen emekli sporcuya farklı ülkelerden de tepkiler gecikmedi.

Paylaşımın diğer yankıları şöyle oldu:

Paylaşımın diğer yankıları şöyle oldu:

Uzun uzun yazan da oldu.

Uzun uzun yazan da oldu.

"Bundan sonra değişti" diyen de.

"Bundan sonra değişti" diyen de.
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Bazıları da tarihe atıf yaptı.

Bazıları da tarihe atıf yaptı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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