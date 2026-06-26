Türkiye'nin Dünya Kupası’ndan Elendikten Sonra 3 Gol Atması Goygoycuların Diline Düştü

Türkiye-ABD maçı 3-2 skorla sonuçlandı. Paraguay'a 1-0 yenilip Dünya Kupası'na veda eden Türkiye, gecikmeli galibiyet yaşadı. Milli Takım'a destek veren vatandaşlar ilk iki maç boyunca sabahın ilk ışıklarıyla meydanlara akın etti, TV karşısına geçti. Ancak milletin heyecanı Türkiye'nin performansıyla adeta yerle bir oldu. İlk iki maçında gol bulamayan Türkiye, 26 Haziran Cuma sabahı karşı karşıya geldiği ABD'ye karşı 3 gol attı.