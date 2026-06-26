Türkiye'nin Dünya Kupası’ndan Elendikten Sonra 3 Gol Atması Goygoycuların Diline Düştü
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Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ABD'yle oynadığı maçta 3 golü buldu. 3-2 sahadan galibiyetle ayrılan A Milli Takım, goygoycuların diline düştü. Vatandaşlarda Dünya Kupası heyecanı kalmazken Türkiye Milli Takımı'na sitemle karışık tebrik yağdı. Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği maç adeta mizah şov yarattı.
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Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra golü buldu.
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"Türkiye, ayrılma vakti geldiğinde nihayet Dünya Kupası'na ulaştı 😭"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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