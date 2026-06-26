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Türkiye'nin Dünya Kupası’ndan Elendikten Sonra 3 Gol Atması Goygoycuların Diline Düştü

etiket Türkiye'nin Dünya Kupası’ndan Elendikten Sonra 3 Gol Atması Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 09:13
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Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ABD'yle oynadığı maçta 3 golü buldu. 3-2 sahadan galibiyetle ayrılan A Milli Takım, goygoycuların diline düştü. Vatandaşlarda Dünya Kupası heyecanı kalmazken Türkiye Milli Takımı'na sitemle karışık tebrik yağdı. Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği maç adeta mizah şov yarattı.

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Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra golü buldu.

Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra golü buldu.

Türkiye-ABD maçı 3-2 skorla sonuçlandı. Paraguay'a 1-0 yenilip Dünya Kupası'na veda eden Türkiye, gecikmeli galibiyet yaşadı. Milli Takım'a destek veren vatandaşlar ilk iki maç boyunca sabahın ilk ışıklarıyla meydanlara akın etti, TV karşısına geçti. Ancak milletin heyecanı Türkiye'nin performansıyla adeta yerle bir oldu. İlk iki maçında gol bulamayan Türkiye, 26 Haziran Cuma sabahı karşı karşıya geldiği ABD'ye karşı 3 gol attı.

Dünya Kupası'ndan elendikten sonra gelen galibiyet goygoycuların diline düştü.👇🏻

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"Türkiye, oynayacak bir şeyi olmadığında..."

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"Dünya Kupası'nı kazandıklarını sanıyorlar"

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"Türkiye, ayrılma vakti geldiğinde nihayet Dünya Kupası'na ulaştı 😭"

"Türkiye, ayrılma vakti geldiğinde nihayet Dünya Kupası'na ulaştı 😭"
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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