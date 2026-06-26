Dilinden TFF Başkanı’nı Düşürmeyen Montella Yine Sinir Uçlarıyla Oynadı

Türkiye'nin Dünya Kupası'na ikinci maçında veda etmesi bir numaralı gündem olmuştu. Paraguay karşısında gol bulamayan Milli Takıma tepkiler yağmış ve başta TFF Başkanı olmak üzere teknik direktör Montella'nın istifası talep edilmişti.

TFF Başkanı ve Montella tepkilere kulaklarını tıkarken istifa etmeyeceklerini vurgulamışlardı. Son olarak Türkiye-ABD maçı 3-2 biterken Milli Takımın gecikmekli galibiyetinin ardından Montella'dan yine tepki çeken açıklamalar geldi.

Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu adına çok mutlu olduğunu söyledi, saldırılara ve tepkilere değinerek 'Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu' ifadelerini kullandı.