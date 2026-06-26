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Dilinden TFF Başkanı’nı Düşürmeyen Montella Yine Sinir Uçlarıyla Oynadı

etiket Dilinden TFF Başkanı’nı Düşürmeyen Montella Yine Sinir Uçlarıyla Oynadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 08:33
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Türkiye'nin Dünya Kupası 2026 hayalleri geçen haftalarda oynana Paraguay maçı ile sona erdi. İlk iki maçında gol atamayan ve kupaya veda veden A Milli Futbol Takımı tepkilerin odağı haline geldi. ABD'ye karşı 3 gol bulan A Milliler kupaya galibiyetle veda ederken teknik direktör Montella, yeniden tepki çekti. Basın açıklaması sırasında TFF Başkanı'nı dilinden düşürmeyen Montella, sosyal medyada gündem oldu.

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Montella'nın dilinden TFF Başkanı'nı düşürmemesi gündem oldu.

Montella'nın dilinden TFF Başkanı'nı düşürmemesi gündem oldu.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na ikinci maçında veda etmesi bir numaralı gündem olmuştu. Paraguay karşısında gol bulamayan Milli Takıma tepkiler yağmış ve başta TFF Başkanı olmak üzere teknik direktör Montella'nın istifası talep edilmişti. 

TFF Başkanı ve Montella tepkilere kulaklarını tıkarken istifa etmeyeceklerini vurgulamışlardı. Son olarak Türkiye-ABD maçı 3-2 biterken Milli Takımın gecikmekli galibiyetinin ardından Montella'dan yine tepki çeken açıklamalar geldi. 

Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu adına çok mutlu olduğunu söyledi, saldırılara ve tepkilere değinerek 'Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu' ifadelerini kullandı.

Montella'ya gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Montella'ya gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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