Dilinden TFF Başkanı’nı Düşürmeyen Montella Yine Sinir Uçlarıyla Oynadı
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Türkiye'nin Dünya Kupası 2026 hayalleri geçen haftalarda oynana Paraguay maçı ile sona erdi. İlk iki maçında gol atamayan ve kupaya veda veden A Milli Futbol Takımı tepkilerin odağı haline geldi. ABD'ye karşı 3 gol bulan A Milliler kupaya galibiyetle veda ederken teknik direktör Montella, yeniden tepki çekti. Basın açıklaması sırasında TFF Başkanı'nı dilinden düşürmeyen Montella, sosyal medyada gündem oldu.
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Montella'nın dilinden TFF Başkanı'nı düşürmemesi gündem oldu.
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Montella'ya gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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