Milli Takımın ABD Galibiyeti Sonrası Sürpriz İddia: Kaan Ayhan Milli Takımı Bırakıyor mu?
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A Milli Takımımızın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçın ardından, galibiyet golünü kaydeden Kaan Ayhan'ın milli formaya veda edeceği iddia edildi. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu çarpıcı iddia, tecrübeli futbolcunun maç sonundaki şifreli ve duygusal açıklamalarıyla spor gündemine bomba gibi düştü.
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Dünya Kupası serüveninde heyecan fırtınası şeklinde geçen ve A Milli Takımımızın ABD karşısında 3-2'lik muhteşem zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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