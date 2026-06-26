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Milli Takımın ABD Galibiyeti Sonrası Sürpriz İddia: Kaan Ayhan Milli Takımı Bırakıyor mu?

etiket Milli Takımın ABD Galibiyeti Sonrası Sürpriz İddia: Kaan Ayhan Milli Takımı Bırakıyor mu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2026 - 07:58
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A Milli Takımımızın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçın ardından, galibiyet golünü kaydeden Kaan Ayhan'ın milli formaya veda edeceği iddia edildi. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu çarpıcı iddia, tecrübeli futbolcunun maç sonundaki şifreli ve duygusal açıklamalarıyla spor gündemine bomba gibi düştü.

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Dünya Kupası serüveninde heyecan fırtınası şeklinde geçen ve A Milli Takımımızın ABD karşısında 3-2'lik muhteşem zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Dünya Kupası serüveninde heyecan fırtınası şeklinde geçen ve A Milli Takımımızın ABD karşısında 3-2'lik muhteşem zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Sahadan galibiyetle ayrılmamızı sağlayan kritik son golün sahibi Kaan Ayhan, maçın hemen ardından futbolundan ziyade kariyeriyle ilgili soru işaretleriyle manşetlere taşındı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun attığı golden sonraki dikkat çekici sevincinin ardında gizli bir veda yattığını öne sürdü.

Çelikler'in ortaya attığı bu sürpriz iddiaya göre, Kaan Ayhan'ın o anlardaki yoğun hisleri sadece bir galibiyet coşkusu değildi. Başarılı futbolcu, ay-yıldızlı formayla son maçına çıktığının bilinciyle hareket etmiş ve bu golü bir kapanış anı olarak kutlamıştı. Bu çarpıcı analiz, turnuva heyecanını yaşayan futbolseverler arasında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Bütün gözlerin çevrildiği Kaan Ayhan'ın bitiş düdüğünün ardından yayıncı kuruluşa kurduğu cümleler ise ayrılık iddialarını adeta güçlendirir nitelikteydi. Oldukça karmaşık duygular içinde olduğu gözlenen yıldız oyuncu, en büyük eleştiriyi kendilerine yapacaklarını belirterek karşılaşmanın kendisi adına çok duygusal geçtiğini vurguladı. Detaylara girmekten kaçınan Ayhan'ın, 'Çok derine inmeyeceğim. Sevinmiyoruz ama daha güzel günler olacaktır' şeklindeki gizemli ifadeleri, perde arkasında farklı kararların alındığına dair şüpheleri iyice artırdı.

Kaan Ayhan'ın maç sonrası yaptığı açıklamalar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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