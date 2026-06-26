Milli Takımın ABD Galibiyeti Sonrası Sürpriz İddia: Kaan Ayhan Milli Takımı Bırakıyor mu?

Sahadan galibiyetle ayrılmamızı sağlayan kritik son golün sahibi Kaan Ayhan, maçın hemen ardından futbolundan ziyade kariyeriyle ilgili soru işaretleriyle manşetlere taşındı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun attığı golden sonraki dikkat çekici sevincinin ardında gizli bir veda yattığını öne sürdü.

Çelikler'in ortaya attığı bu sürpriz iddiaya göre, Kaan Ayhan'ın o anlardaki yoğun hisleri sadece bir galibiyet coşkusu değildi. Başarılı futbolcu, ay-yıldızlı formayla son maçına çıktığının bilinciyle hareket etmiş ve bu golü bir kapanış anı olarak kutlamıştı. Bu çarpıcı analiz, turnuva heyecanını yaşayan futbolseverler arasında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Bütün gözlerin çevrildiği Kaan Ayhan'ın bitiş düdüğünün ardından yayıncı kuruluşa kurduğu cümleler ise ayrılık iddialarını adeta güçlendirir nitelikteydi. Oldukça karmaşık duygular içinde olduğu gözlenen yıldız oyuncu, en büyük eleştiriyi kendilerine yapacaklarını belirterek karşılaşmanın kendisi adına çok duygusal geçtiğini vurguladı. Detaylara girmekten kaçınan Ayhan'ın, 'Çok derine inmeyeceğim. Sevinmiyoruz ama daha güzel günler olacaktır' şeklindeki gizemli ifadeleri, perde arkasında farklı kararların alındığına dair şüpheleri iyice artırdı.