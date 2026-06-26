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A Milli Takım Galibiyetle Dünya Kupası’na Veda Etti: ABD 2-3 Türkiye

A Milli Takım Galibiyetle Dünya Kupası’na Veda Etti: ABD 2-3 Türkiye

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2026 - 07:03 Son Güncelleme: 26.06.2026 - 07:20
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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’ndaki 3. maçında son saniyede attığı golle ABD’yi 3-2 mağlup etti. Milliler, bu galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda etmiş oldu. 

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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