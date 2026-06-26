Tribünler Hollywood Yıldızlarıyla Doldu: ABD-Türkiye Mücadelesinde Gözler Onların Üzerindeydi

İki ülkenin yeşil sahadaki rekabeti, spor dünyasının ötesine geçerek sinema, iş ve cemiyet hayatının en önemli simalarını aynı çatı altında buluşturdu. Karşılaşmanın oynandığı stadyum, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı tribünden canlı izleyenler arasında, beyaz perdenin efsane isimleri ön plana çıktı. Hollywood’un dünyaca tanınan aktörleri Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, maçı heyecanla takip eden isimler arasındaydı. Sinema dünyasının diğer güçlü figürleri Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher da tribündeki yerlerini alarak bu küresel şölene ortak oldular.