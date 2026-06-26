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Tribünler Hollywood Yıldızlarıyla Doldu: ABD-Türkiye Mücadelesinde Gözler Onların Üzerindeydi

etiket Tribünler Hollywood Yıldızlarıyla Doldu: ABD-Türkiye Mücadelesinde Gözler Onların Üzerindeydi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2026 - 06:22 Son Güncelleme: 26.06.2026 - 06:23
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2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, ABD ile Türkiye arasında oynanan müsabaka sadece sahadaki futbolla değil, tribündeki seçkin konuklarıyla da hafızalara kazındı. Dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinden iş insanlarına kadar çok sayıda popüler figür, bu tarihi karşılaşmayı yerinden takip etti.

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Dünya Kupası organizasyonu kapsamında karşı karşıya gelen ABD ve Türkiye milli takımlarının mücadelesi, küresel çapta büyük bir ilgiyle takip edildi.

Dünya Kupası organizasyonu kapsamında karşı karşıya gelen ABD ve Türkiye milli takımlarının mücadelesi, küresel çapta büyük bir ilgiyle takip edildi.

İki ülkenin yeşil sahadaki rekabeti, spor dünyasının ötesine geçerek sinema, iş ve cemiyet hayatının en önemli simalarını aynı çatı altında buluşturdu. Karşılaşmanın oynandığı stadyum, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı tribünden canlı izleyenler arasında, beyaz perdenin efsane isimleri ön plana çıktı. Hollywood’un dünyaca tanınan aktörleri Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, maçı heyecanla takip eden isimler arasındaydı. Sinema dünyasının diğer güçlü figürleri Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher da tribündeki yerlerini alarak bu küresel şölene ortak oldular.

Kültürel popülaritenin zirvesindeki isimlerin yanı sıra, spor ve iş dünyasının önde gelen liderleri de maça yoğun ilgi gösterdi.

Kültürel popülaritenin zirvesindeki isimlerin yanı sıra, spor ve iş dünyasının önde gelen liderleri de maça yoğun ilgi gösterdi.

Basketbolun unutulmaz efsanelerinden Scottie Pippen ile ünlü televizyon figürü Paris Hilton tribünde dikkat çeken diğer küresel markalar oldu. 

Türkiye ekonomisinin ve cemiyet hayatının önemli temsilcileri de takımı yalnız bırakmadı; iş insanları Ali Koç ile Hamdi Ulukaya, bu maçı yerinde takip ederek tribündeki yerli ve yabancı konuklar listesini tamamladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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