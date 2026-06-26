Tribünler Hollywood Yıldızlarıyla Doldu: ABD-Türkiye Mücadelesinde Gözler Onların Üzerindeydi
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2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, ABD ile Türkiye arasında oynanan müsabaka sadece sahadaki futbolla değil, tribündeki seçkin konuklarıyla da hafızalara kazındı. Dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinden iş insanlarına kadar çok sayıda popüler figür, bu tarihi karşılaşmayı yerinden takip etti.
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Dünya Kupası organizasyonu kapsamında karşı karşıya gelen ABD ve Türkiye milli takımlarının mücadelesi, küresel çapta büyük bir ilgiyle takip edildi.
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Kültürel popülaritenin zirvesindeki isimlerin yanı sıra, spor ve iş dünyasının önde gelen liderleri de maça yoğun ilgi gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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