"Yapamazsın" Dediler, 19 Yaşında Patron Oldu: Genç Girişimci 5 Kişiye İş Kapısı Açtı

İşletmelerinde ev yemekleri ve Gaziantep'e özgü yöresel lezzetler sunduklarını belirten Tekin, amaçlarının müşterilerine yalnızca yemek değil, aynı zamanda ev ortamının sıcaklığını hissettirmek olduğunu vurguladı.

5 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen girişimini büyüten Büşra Tekin, şu anda işletmesinde toplam 5 kişiye istihdam sağlıyor. Hedefinin ilerleyen dönemde ekibini daha da büyütmek olduğunu söyleyen Tekin, gençlere de önemli bir mesaj verdi.

Kendi ayakları üzerinde durmanın önemine dikkat çeken genç girişimci, yaşıtlarına korkmadan hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyledi. Başlangıçta ailesinden destek aldığını belirten Tekin, bugün ise hem çalışanlarına hem de ailesine katkı sağlayabildiğini ifade etti.