"Yapamazsın" Dediler, 19 Yaşında Patron Oldu: Genç Girişimci 5 Kişiye İş Kapısı Açtı
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Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Büşra Tekin, çevresinden gelen 'Bu yaşta yapamazsın' sözlerine kulak asmadı. Ailesinin desteğiyle hayalini kurduğu ev yemekleri işletmesini açan genç girişimci, kısa sürede hem müşterilerinin beğenisini kazandı hem de 5 kişiye istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi oldu.
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Gaziantep'te yaşayan Büşra Tekin, çocukluk yıllarından beri mutfağa olan ilgisini mesleğe dönüştürmeyi başardı.
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Tekin'in işletmesi özellikle üniversite öğrencileri, memurlar ve ailesinden uzakta yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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