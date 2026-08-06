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"Yapamazsın" Dediler, 19 Yaşında Patron Oldu: Genç Girişimci 5 Kişiye İş Kapısı Açtı

"Yapamazsın" Dediler, 19 Yaşında Patron Oldu: Genç Girişimci 5 Kişiye İş Kapısı Açtı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 09:58
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Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Büşra Tekin, çevresinden gelen 'Bu yaşta yapamazsın' sözlerine kulak asmadı. Ailesinin desteğiyle hayalini kurduğu ev yemekleri işletmesini açan genç girişimci, kısa sürede hem müşterilerinin beğenisini kazandı hem de 5 kişiye istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi oldu.

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Gaziantep'te yaşayan Büşra Tekin, çocukluk yıllarından beri mutfağa olan ilgisini mesleğe dönüştürmeyi başardı.

Gaziantep'te yaşayan Büşra Tekin, çocukluk yıllarından beri mutfağa olan ilgisini mesleğe dönüştürmeyi başardı.

Meslek lisesinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nden mezun olan Tekin, eğitimini tamamladıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra kendi ev yemekleri işletmesini açtı.

Bugün işletmesinde günlük tencere yemekleri, sulu yemekler, yöresel lezzetler ile pasta ve tatlı çeşitleri hazırlayan genç girişimci, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

''Yapamazsın' Diyen Çok Oldu'

İş kurma sürecinde yaşının sık sık eleştirildiğini belirten Tekin, en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyledi.

Çocukluğundan beri annesiyle birlikte mutfağa girdiğini anlatan genç girişimci, yemek yapmayı sevdiği için bu alanda eğitim aldığını ifade etti. Çevresindeki birçok kişinin 'Bu yaşta yapamazsın' dediğini dile getiren Tekin, müşterilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini daha da motive ettiğini söyledi.

Tekin'in işletmesi özellikle üniversite öğrencileri, memurlar ve ailesinden uzakta yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Tekin'in işletmesi özellikle üniversite öğrencileri, memurlar ve ailesinden uzakta yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

İşletmelerinde ev yemekleri ve Gaziantep'e özgü yöresel lezzetler sunduklarını belirten Tekin, amaçlarının müşterilerine yalnızca yemek değil, aynı zamanda ev ortamının sıcaklığını hissettirmek olduğunu vurguladı.

5 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen girişimini büyüten Büşra Tekin, şu anda işletmesinde toplam 5 kişiye istihdam sağlıyor. Hedefinin ilerleyen dönemde ekibini daha da büyütmek olduğunu söyleyen Tekin, gençlere de önemli bir mesaj verdi.

Kendi ayakları üzerinde durmanın önemine dikkat çeken genç girişimci, yaşıtlarına korkmadan hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyledi. Başlangıçta ailesinden destek aldığını belirten Tekin, bugün ise hem çalışanlarına hem de ailesine katkı sağlayabildiğini ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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