Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Selin Türkmen'in Yeni Dizisi Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne vedasının ardından Selin Türkmen'in yeni projesi merak ediliyordu. Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'ne sezon finalinde veda eden Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, yeni dizisi için direk dansı eğitimi aldı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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