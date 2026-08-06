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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Selin Türkmen'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Selin Türkmen'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2026 - 09:53 Son Güncelleme: 06.08.2026 - 09:54
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne vedasının ardından Selin Türkmen'in yeni projesi merak ediliyordu. Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'ne sezon finalinde veda eden Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne sezon finalinde veda eden Selin Türkmen'in yeni projesi belli oldu.

Genç oyuncu, bu kez dijital platformda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu, Exxen'de yayınlanan Karma dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı. Selin Türkmen, dizide Ozan'ın partneri Cansu karakterine hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, yeni dizisi için direk dansı eğitimi aldı!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, yeni dizisi için direk dansı eğitimi aldı!

Bir direk dansçısını canlandıracak olan Selin Türkmen'in rolüne hazırlanmak için uzun süre dans eğitimi aldığı öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul'un oturduğu Karma'nın yeni sezonunun eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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