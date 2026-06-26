Sonunda Duyduk! A Milli Takımın Gol Sesi 3. Maçta Ortaya Çıktı

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Dünya Kupası'nda ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan A Milli Takım'ın merakla beklenen gol şarkısı, D Grubu'ndaki üçüncü maçta fileleri havalandırmamızla birlikte nihayet belli oldu. Turnuvadaki ilk golümüzün ardından stadyumda Tarkan'ın efsaneleşen eseri yankılandı.
Kaynak: metecankanbur / Instagram
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda atacağı ilk gol sonrası stadyumda hangi şarkının çalınacağı sorusu sonunda yanıt buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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