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Sonunda Duyduk! A Milli Takımın Gol Sesi 3. Maçta Ortaya Çıktı

etiket Sonunda Duyduk! A Milli Takımın Gol Sesi 3. Maçta Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2026 - 06:58

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Dünya Kupası'nda ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan A Milli Takım'ın merakla beklenen gol şarkısı, D Grubu'ndaki üçüncü maçta fileleri havalandırmamızla birlikte nihayet belli oldu. Turnuvadaki ilk golümüzün ardından stadyumda Tarkan'ın efsaneleşen eseri yankılandı.

Kaynak: metecankanbur / Instagram

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda atacağı ilk gol sonrası stadyumda hangi şarkının çalınacağı sorusu sonunda yanıt buldu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda atacağı ilk gol sonrası stadyumda hangi şarkının çalınacağı sorusu sonunda yanıt buldu.

Ay-yıldızlı ekibimizin D Grubu'nda oynadığı üçüncü karşılaşmada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla birlikte, stat hoparlörlerinden Tarkan'ın unutulmaz eseri 'Bir Oluruz Yolunda' yükseldi. 

Dev turnuvada boy gösteren her ülke için stadyumlarda özel bir gol müziği ayarlanmıştı ve bu uygulama organizasyonun en eğlenceli detaylarından biriydi. Ancak millilerimiz, gruptaki ilk iki müsabakadan gol sesi çıkaramadan ayrıldığı için bizim adımıza seçilen parçanın ne olduğu günlerdir büyük bir merak konusu haline gelmişti.

 Taraftarların sosyal medyada da sıkça tartıştığı bu bilinmezlik, üçüncü maçtaki gol sevincimizle yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Megastar Tarkan tarafından 2002 yılındaki tarihi şampiyona için özel olarak bestelenen bu parçanın yeniden seçilmesi, hem futbolseverleri o unutulmaz döneme götürdü hem de tribünlerdeki milli heyecanı doruğa taşıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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