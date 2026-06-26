Sonunda Duyduk! A Milli Takımın Gol Sesi 3. Maçta Ortaya Çıktı

Ay-yıldızlı ekibimizin D Grubu'nda oynadığı üçüncü karşılaşmada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla birlikte, stat hoparlörlerinden Tarkan'ın unutulmaz eseri 'Bir Oluruz Yolunda' yükseldi.

Dev turnuvada boy gösteren her ülke için stadyumlarda özel bir gol müziği ayarlanmıştı ve bu uygulama organizasyonun en eğlenceli detaylarından biriydi. Ancak millilerimiz, gruptaki ilk iki müsabakadan gol sesi çıkaramadan ayrıldığı için bizim adımıza seçilen parçanın ne olduğu günlerdir büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Taraftarların sosyal medyada da sıkça tartıştığı bu bilinmezlik, üçüncü maçtaki gol sevincimizle yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Megastar Tarkan tarafından 2002 yılındaki tarihi şampiyona için özel olarak bestelenen bu parçanın yeniden seçilmesi, hem futbolseverleri o unutulmaz döneme götürdü hem de tribünlerdeki milli heyecanı doruğa taşıdı.