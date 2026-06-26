A Milli Takımın Dünya Kupası'na Galibiyetle Veda Etmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Türkiye'nin geçen haftalarda Paraguay ile oynadığı ikinci maçında Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları sürüyor. A Milli Futbol Takımımız bugün ABD ile karşı karşıya geldi. 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Milli Takımın Dünya Kupası'na galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Dünya Kupası 2026'ya galibiyetle veda.
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Türkiye'nin galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o tweetlerden bazıları👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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