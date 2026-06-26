A Milli Takımın Dünya Kupası'na Galibiyetle Veda Etmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türkiye'nin geçen haftalarda Paraguay ile oynadığı ikinci maçında Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları sürüyor. A Milli Futbol Takımımız bugün ABD ile karşı karşıya geldi. 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Milli Takımın Dünya Kupası'na galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu.