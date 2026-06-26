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A Milli Takımın Dünya Kupası'na Galibiyetle Veda Etmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

etiket A Milli Takımın Dünya Kupası'na Galibiyetle Veda Etmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 07:34
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Türkiye'nin geçen haftalarda Paraguay ile oynadığı ikinci maçında Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları sürüyor. A Milli Futbol Takımımız bugün ABD ile karşı karşıya geldi. 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Milli Takımın Dünya Kupası'na galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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USA
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PAR
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
AUS
-
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19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
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Dünya Kupası 2026'ya galibiyetle veda.

Dünya Kupası 2026'ya galibiyetle veda.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.

Türkiye'nin galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o tweetlerden bazıları👇

Türkiye'nin galibiyetle veda etmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o tweetlerden bazıları👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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