ABD - Türkiye Maçı Sonrası Orkun Kökçü'den Açıklama: "Herkesin Öz Eleştiri Yapması Lazım"
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A Milli Takımın, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi son saniye golüyle yenmesinin ardından açıklama yapan Orkun Kökçü, şimdi herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini belirtti.
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3-2'lik ABD galibiyeti sonrasında TRT Spor'a açıklama yapan Orkun Kökçü, bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu belirterek herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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