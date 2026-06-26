A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Türkiye-ABD Maçı Sonrası "Zafer" Açıklaması
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Türkiye-ABD maçı Milli Takımımızın zaferiyle sonuçlandı. ABD’yi 3-2 mağlup eden Türkiye, Dünya Kupası’na veda galibiyetle veda etti. İlk iki maçı golsüz kaybeden Milli Takımı’n teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, “Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu. Başkanımız ve futbolcularımız saldırıları hak etmedi” dedi.
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Montella: "Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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