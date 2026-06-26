A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Türkiye-ABD Maçı Sonrası "Zafer" Açıklaması

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, ABD maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa etmesi beklenen Montella, TFF Başkanı ve futbolcuların saldırıları hak etmediklerini kaydetti.

Montella şunları söyledi:

'98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci, 1 haftadır nasıl bir üzüntüde hazırlandığımızı gösteriyor.

Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu.

Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik.

Geçmişte de söyledim kimi çağırdıysak oynayabilecek durumda. 1. dakikada sonra gol yedik. Ne yaptığını bilen takım olmasaydık biz bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdiğimiz için mutluyum. Aynı ruhu ilk iki maçta da yansıttık. Ama olmayınca olmuyor. Spefisik saldırıları hak ettiklerini düşünmüyorum. Bugün yeniden ayağa kalkma günü oldu.

Çok mutluyum başkan adına, Türk halkı adına, kadromuz adına. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlik de oldu, ama oluyor. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu.'