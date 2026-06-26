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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Türkiye-ABD Maçı Sonrası "Zafer" Açıklaması

etiket A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Türkiye-ABD Maçı Sonrası "Zafer" Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 07:58
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Türkiye-ABD maçı Milli Takımımızın zaferiyle sonuçlandı. ABD’yi 3-2 mağlup eden Türkiye, Dünya Kupası’na veda galibiyetle veda etti. İlk iki maçı golsüz kaybeden Milli Takımı’n teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, “Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu. Başkanımız ve futbolcularımız saldırıları hak etmedi” dedi.

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Montella: "Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu."

Montella: "Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu."

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, ABD maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa etmesi beklenen Montella, TFF Başkanı ve futbolcuların saldırıları hak etmediklerini kaydetti. 

Montella şunları söyledi:

'98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci, 1 haftadır nasıl bir üzüntüde hazırlandığımızı gösteriyor. 

Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. 

Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik.

Geçmişte de söyledim kimi çağırdıysak oynayabilecek durumda. 1. dakikada sonra gol yedik. Ne yaptığını bilen takım olmasaydık biz bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdiğimiz için mutluyum. Aynı ruhu ilk iki maçta da yansıttık. Ama olmayınca olmuyor. Spefisik saldırıları hak ettiklerini düşünmüyorum. Bugün yeniden ayağa kalkma günü oldu. 

Çok mutluyum başkan adına, Türk halkı adına, kadromuz adına. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlik de oldu, ama oluyor. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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