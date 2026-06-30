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Kask Vizörü Açık Şekilde Seyahat Ettiği İçin Sineğin Gazabına Uğrayan Kadın Gözünün Geldiği Hali Paylaştı

Kask Vizörü Açık Şekilde Seyahat Ettiği İçin Sineğin Gazabına Uğrayan Kadın Gözünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 21:10

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Motosiklet kullanırken özgürlük hissini sonuna kadar yaşamak harika bir duygu olsa da, bazen küçük ihmaller büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sürüş esnasında rüzgarı yüzünde hissetmek isteyen birçok sürücü kask vizörünü açık bırakmayı tercih ediyor. Ancak hızla ilerlerken havada uçuşan ufacık bir sineğin veya toz zerreciğinin bile ne kadar büyük bir tehdide dönüşebileceğini çoğu zaman hesaba katmıyoruz.

Vizörü açık bir şekilde seyahat eden sürücü, gözüne sinek çarpması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Soluğu hastanede alan sürücü, gözünün geldiği hali takipçileriyle paylaştı. O talihsiz anlar ise kameraya anbean yansıdı. 

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Seyir halindeyken vizörün açık bırakılması, sadece sineklerin değil; taş, arı, toz ve polen gibi birçok dış etkenin doğrudan gözünüze isabet etmesine neden olur.

Seyir halindeyken vizörün açık bırakılması, sadece sineklerin değil; taş, arı, toz ve polen gibi birçok dış etkenin doğrudan gözünüze isabet etmesine neden olur.

Saatte 80-90 km gibi hızlarla ilerlerken ufacık bir sineğin gözünüze çarpması, bir mermi etkisi yaratarak kornea tabakasına ciddi zararlar verebilir, enfeksiyon riskini artırabilir ve hatta anlık körlük hissiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmenize yol açabilir. Görüntülerde sürücünün gözünde oluşan kanlanma ve şişlik, dışarıdan zararsız gibi görünen bu durumun aslında ne kadar tehlikeli bir biyokimyasal reaksiyona ve fiziksel probleme sebep olabileceğini açıkça kanıtlıyor. Özellikle açık havada seyahat ederken göz sağlığınızı riske atmamak ve benzer bir 'mutlu son' yaşamamak adına vizörünüzü her zaman kapalı tutmanız hayati önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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