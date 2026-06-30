Kask Vizörü Açık Şekilde Seyahat Ettiği İçin Sineğin Gazabına Uğrayan Kadın Gözünün Geldiği Hali Paylaştı

Motosiklet kullanırken özgürlük hissini sonuna kadar yaşamak harika bir duygu olsa da, bazen küçük ihmaller büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sürüş esnasında rüzgarı yüzünde hissetmek isteyen birçok sürücü kask vizörünü açık bırakmayı tercih ediyor. Ancak hızla ilerlerken havada uçuşan ufacık bir sineğin veya toz zerreciğinin bile ne kadar büyük bir tehdide dönüşebileceğini çoğu zaman hesaba katmıyoruz.

Vizörü açık bir şekilde seyahat eden sürücü, gözüne sinek çarpması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Soluğu hastanede alan sürücü, gözünün geldiği hali takipçileriyle paylaştı. O talihsiz anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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