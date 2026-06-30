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Bir Kadın Ölüdeniz'in Berrak Sularını Kaplayan Denizanalarının Oluşturduğu Görsel Şöleni Paylaştı

Bir Kadın Ölüdeniz'in Berrak Sularını Kaplayan Denizanalarının Oluşturduğu Görsel Şöleni Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 19:20

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Suyun altı oldukça gizemli ve oldukça farklı bir dünya. Bu dünyaya tutkun olanlar her dalışlarında bambaşka bir manzarayla karşılaşabiliyorlar. Bazıları için oldukça ürkütücü olan bu dünya keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu. 

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de paddle board yapan bir içerik üreticisi, denizin altındaki sıra dışı manzarayı kaydetti. Sabah saatlerinde sakin denizin tadını çıkarmak için açılan genç kadın, suyun altındaki yoğunluğu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Ölüdeniz'in berrak sularında adeta görsel bir şölen oluşturan yüzlerce denizanası, izleyenleri de büyüledi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaLXyE...
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Denizanası İstilası Neden Olur ve Tehlikeli midir?

Denizanası İstilası Neden Olur ve Tehlikeli midir?

Ölüdeniz gibi kapalı koylar ve durgun sular, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte belirli dönemlerde denizanalarının akınına uğrayabiliyor. Deniz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, akıntılar ve rüzgarlar bu canlıların kıyı şeritlerinde yoğunlaşmasındaki en büyük etkenler arasında yer alıyor. Genellikle zararsız Ay Denizanası türü olan bu şeffaf canlılar, görsel olarak büyüleyici dursalar da tatilciler için bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu tarz yoğunluk dönemlerinde denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü en zararsız türlerin bile dokunaçlarındaki hücreler hassas ciltlerde kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi yaratabiliyor. Ölüdeniz'de yaşanan bu doğal fenomen, deniz ekosisteminin mevsimsel değişimlere verdiği canlı bir tepki.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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