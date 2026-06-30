Bir Kadın Ölüdeniz'in Berrak Sularını Kaplayan Denizanalarının Oluşturduğu Görsel Şöleni Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaLXyE...
Suyun altı oldukça gizemli ve oldukça farklı bir dünya. Bu dünyaya tutkun olanlar her dalışlarında bambaşka bir manzarayla karşılaşabiliyorlar. Bazıları için oldukça ürkütücü olan bu dünya keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu.
Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de paddle board yapan bir içerik üreticisi, denizin altındaki sıra dışı manzarayı kaydetti. Sabah saatlerinde sakin denizin tadını çıkarmak için açılan genç kadın, suyun altındaki yoğunluğu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Ölüdeniz'in berrak sularında adeta görsel bir şölen oluşturan yüzlerce denizanası, izleyenleri de büyüledi.
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Denizanası İstilası Neden Olur ve Tehlikeli midir?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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