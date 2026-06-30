Bir Kadın Ölüdeniz'in Berrak Sularını Kaplayan Denizanalarının Oluşturduğu Görsel Şöleni Paylaştı

Suyun altı oldukça gizemli ve oldukça farklı bir dünya. Bu dünyaya tutkun olanlar her dalışlarında bambaşka bir manzarayla karşılaşabiliyorlar. Bazıları için oldukça ürkütücü olan bu dünya keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu.

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de paddle board yapan bir içerik üreticisi, denizin altındaki sıra dışı manzarayı kaydetti. Sabah saatlerinde sakin denizin tadını çıkarmak için açılan genç kadın, suyun altındaki yoğunluğu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Ölüdeniz'in berrak sularında adeta görsel bir şölen oluşturan yüzlerce denizanası, izleyenleri de büyüledi.

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