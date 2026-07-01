Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Tatilinizin Zehir Olmaması İçin 3 Altın Kural

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hepimiz kendimizi sahillere, tatil köylerine ve açık büfelerin cazibesine bırakmak için gün sayıyoruz. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak, dinlenmek ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak en doğal hakkımız. Ancak açık büfelerdeki o rengarenk, iştah kabartan tezgahlar her zaman göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Yanlış saklama koşulları, sıcak hava ve hijyen eksikliği birleştiğinde, rüya gibi başlayan bir tatil maalesef bir gıda zehirlenmesi kabusuna dönüşebiliyor. Sağlığımızı riske atmadan keyifli bir tatil geçirmek için mutfak arkasındaki bazı profesyonel detayları bilmemiz şart.
Milyonlarca kişinin tatil planı yaptığı bu dönemde, Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, tatilcilerin sağlığını korumak adına hayati uyarılar barındıran bir video paylaştı. Tatile çıkan herkesin kulağına küpe yapması gereken bu hayati kurallar, özellikle açık büfe alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek türden.
Gıda mühendisinin üzerinde durduğu ilk ve en önemli madde, kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta ve yumurta çeşitleri.
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