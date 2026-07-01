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Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Tatilinizin Zehir Olmaması İçin 3 Altın Kural

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Tatilinizin Zehir Olmaması İçin 3 Altın Kural

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 10:55

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hepimiz kendimizi sahillere, tatil köylerine ve açık büfelerin cazibesine bırakmak için gün sayıyoruz. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak, dinlenmek ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak en doğal hakkımız. Ancak açık büfelerdeki o rengarenk, iştah kabartan tezgahlar her zaman göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Yanlış saklama koşulları, sıcak hava ve hijyen eksikliği birleştiğinde, rüya gibi başlayan bir tatil maalesef bir gıda zehirlenmesi kabusuna dönüşebiliyor. Sağlığımızı riske atmadan keyifli bir tatil geçirmek için mutfak arkasındaki bazı profesyonel detayları bilmemiz şart.

Milyonlarca kişinin tatil planı yaptığı bu dönemde, Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, tatilcilerin sağlığını korumak adına hayati uyarılar barındıran bir video paylaştı. Tatile çıkan herkesin kulağına küpe yapması gereken bu hayati kurallar, özellikle açık büfe alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek türden.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaKU6L...
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Gıda mühendisinin üzerinde durduğu ilk ve en önemli madde, kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta ve yumurta çeşitleri.

Gıda mühendisinin üzerinde durduğu ilk ve en önemli madde, kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta ve yumurta çeşitleri.

Otellerde veya tatil köylerinde sunulan omlet, çırpılmış yumurta gibi yiyeceklerin ne kadar süre önce pişirildiğini ya da hangi koşullarda sıcak ya da soğuk tutulduğunu bilmek imkansızdır. Üstelik o ortak kullanılan kaşıkların gün boyu kaç el değiştirdiği, kenarda ne kadar beklediği de büyük bir muamma. Bu yüzden açık büfede önceden hazırlanmış yumurtaları tüketmek yerine, mutlaka ve mutlaka gözünüzün önünde, taze olarak pişirilen yumurta çeşitlerini tercih etmelisiniz. Anlık pişirim, bakteriyel riskleri en aza indirmenin en güvenli yoludur.

İkinci büyük tehlike ise yolda karşımıza çıkıyor. Bayburtluoğlu'na göre yol kenarlarında, yerel halkın tezgahlarında satılan o 'doğal' ve 'organik' soslar göründüğü kadar masum değil. Romantik bir köy atmosferine kapılıp bu sosları satın almak, ciddi bir toksik metal zehirlenmesine davetiye çıkarabilir. Çünkü bu soslar %99.9 ihtimalle paslanmaz çelik kazanlarda değil, alüminyum kaplarda kaynatılıp hazırlanıyor. Yol üstünden bir şey alacaksanız, yapacağınız en güvenli hamle sadece kendi ellerinizle yıkayıp soyabileceğiniz taze meyve ve sebzeleri tercih etmek olmalıdır.

Son olarak, gıda zehirlenmelerinin yaz aylarındaki baş şüphelileri tavuk, salata ve güneş altında saatlerce bekleyen hazır soslara da değindi. Özellikle mayonez ve krema tabanlı soslar, sıcağa maruz kaldığında adeta bir bakteri yuvasına dönüşür. Ketçap ve mayonez şişelerinin gün boyu güneşin altında kalması, içlerindeki mikroorganizma faaliyetlerini zirveye çıkarır. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz yerlerde açıkta duran bu soslardan uzak durarak tatilinizi hastane odalarında geçirmekten kurtulabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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