Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Tatilinizin Zehir Olmaması İçin 3 Altın Kural

Otellerde veya tatil köylerinde sunulan omlet, çırpılmış yumurta gibi yiyeceklerin ne kadar süre önce pişirildiğini ya da hangi koşullarda sıcak ya da soğuk tutulduğunu bilmek imkansızdır. Üstelik o ortak kullanılan kaşıkların gün boyu kaç el değiştirdiği, kenarda ne kadar beklediği de büyük bir muamma. Bu yüzden açık büfede önceden hazırlanmış yumurtaları tüketmek yerine, mutlaka ve mutlaka gözünüzün önünde, taze olarak pişirilen yumurta çeşitlerini tercih etmelisiniz. Anlık pişirim, bakteriyel riskleri en aza indirmenin en güvenli yoludur.

İkinci büyük tehlike ise yolda karşımıza çıkıyor. Bayburtluoğlu'na göre yol kenarlarında, yerel halkın tezgahlarında satılan o 'doğal' ve 'organik' soslar göründüğü kadar masum değil. Romantik bir köy atmosferine kapılıp bu sosları satın almak, ciddi bir toksik metal zehirlenmesine davetiye çıkarabilir. Çünkü bu soslar %99.9 ihtimalle paslanmaz çelik kazanlarda değil, alüminyum kaplarda kaynatılıp hazırlanıyor. Yol üstünden bir şey alacaksanız, yapacağınız en güvenli hamle sadece kendi ellerinizle yıkayıp soyabileceğiniz taze meyve ve sebzeleri tercih etmek olmalıdır.

Son olarak, gıda zehirlenmelerinin yaz aylarındaki baş şüphelileri tavuk, salata ve güneş altında saatlerce bekleyen hazır soslara da değindi. Özellikle mayonez ve krema tabanlı soslar, sıcağa maruz kaldığında adeta bir bakteri yuvasına dönüşür. Ketçap ve mayonez şişelerinin gün boyu güneşin altında kalması, içlerindeki mikroorganizma faaliyetlerini zirveye çıkarır. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz yerlerde açıkta duran bu soslardan uzak durarak tatilinizi hastane odalarında geçirmekten kurtulabilirsiniz.