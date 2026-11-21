Basına açıklama yapan Ayyıldız, karakterin bu kadar sevildiğini bildiğini ancak adına lokma dağıtılacağını tahmin etmediğini dile getirdi. Satılmış Ağa'nın ölüm sahnelerinin kendisini de duygulandırdığını söyleyen oyuncu, bu sahneler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa öldüğümüz için biraz da psikolojik olarak insanı zorlayan sahneler. Satılmış Ağa'nın sevildiğini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum.”

Bir Kastamonulu olarak oynadığı dizide yer almaktan gurur duyduğunu anlatan Ayyıldız, memleketini dizide nasıl temsil etmeye çalıştığını şöyle ifade etti:

“Kastamonu'yu, memleketimizi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde temsil etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Başarabildiysek ne mutlu.”