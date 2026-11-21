Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinde Hayatını Kaybeden Satılmış Ağa İçin Kastamonu'da Lokma Dağıtıldı
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TRT 1'de yayımlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde senaryo gereği hayatını kaybeden Satılmış Ağa karakteri için memleketi Kastamonu'da lokma dağıtıldı. Dağıtım Nasrullah Camisi Meydanı'nda yapıldı ve karakterin hayranları tarafından düzenlendi. Satılmış Ağa'yı canlandıran Taner Ayyıldız da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Satılmış Ağa için lokma dağıtıldı.
“Bu kadarını tahmin etmiyordum.”
“Satılmış Ağa gitti diye dizi bitmedi.”
Süleyman Çakır için de yıllardır lokma dağıtılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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