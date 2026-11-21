Sevgili Balık, gökyüzü bugün hayallerini kariyer evine taşıyor. Güneş öğleye doğru Yay burcuna geçerek önümüzdeki dört hafta boyunca hedeflerini, görünürlüğünü ve hayattaki yönünü aydınlatacak. Kalbinde sakladığın o büyük rüya artık bir yol haritasına dönüşmek istiyor.

Öğleden sonra Ay iletişim evine, Boğa burcuna geçiyor; sözlerin yumuşak, sesin huzur verici. Bir yakınınla uzun bir telefon konuşması, kısa bir semt gezintisi ya da günlüğüne dökeceğin birkaç satır seni hafifletir. Para evindeki yönetici gezegenin Neptün ise retro hareketiyle maddi konularda sezgilerini dinlemeni fısıldıyor.

Akşama doğru küçük bir duygusal dalgalanma hissedersen bunun gelip geçici olduğunu bil; deniz her zaman yeniden durulur. Bekar Balıklar için sıradan bir yazışma, şiirsel bir yakınlığın ilk dalgası olabilir. Partnerli Balıklar ise partneriyle geleceğe dair hayallerini paylaşarak ilişkiye derin bir anlam katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…