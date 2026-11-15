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Balık Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Haftanın duygusal olarak en rahat günleri Çarşamba ve Perşembe: Ay senin burcuna geçiyor ve sezgilerin, hayal gücün ve şefkatin yükseliyor. Çarşamba günü Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, hislerini kolayca ifade etmeni sağlıyor. Yaratıcı bir uğraş, müzik ya da su kenarında sakin bir an sana iyi gelecek.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter iş ve günlük düzen evinde buluşuyor ve haftaya enerjik bir başlangıç getiriyor. Yeni bir çalışma düzeni, sağlıklı bir alışkanlık ya da toparlanma planı için çok uygun. Yöneticin Neptün para evinde geri harekette; büyük harcama kararlarını bir kez daha düşünmek sana iyi gelecek.

Cuma günü Ay Koç'a geçerek Neptün'le buluşuyor ve hayallerini somut adımlara dönüştürmen için güzel bir fırsat sunuyor. Bekar Balıklar, Çarşamba ve Perşembe günleri içsel bir bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte sessiz bir akşam geçirerek yakınlığı artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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