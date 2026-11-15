Haftanın duygusal olarak en rahat günleri Çarşamba ve Perşembe: Ay senin burcuna geçiyor ve sezgilerin, hayal gücün ve şefkatin yükseliyor. Çarşamba günü Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, hislerini kolayca ifade etmeni sağlıyor. Yaratıcı bir uğraş, müzik ya da su kenarında sakin bir an sana iyi gelecek.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter iş ve günlük düzen evinde buluşuyor ve haftaya enerjik bir başlangıç getiriyor. Yeni bir çalışma düzeni, sağlıklı bir alışkanlık ya da toparlanma planı için çok uygun. Yöneticin Neptün para evinde geri harekette; büyük harcama kararlarını bir kez daha düşünmek sana iyi gelecek.

Cuma günü Ay Koç'a geçerek Neptün'le buluşuyor ve hayallerini somut adımlara dönüştürmen için güzel bir fırsat sunuyor. Bekar Balıklar, Çarşamba ve Perşembe günleri içsel bir bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte sessiz bir akşam geçirerek yakınlığı artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…