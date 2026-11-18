Yönetici gezegenin Neptün, Koç burcunda para evinde geri hareketini sürdürüyor sevgili Balık ve bugün sana neye gerçekten değer verdiğini fısıldıyor. Maddi konularda hayalle gerçeği ayırmak, harcamalarını bir kez daha gözden geçirmek için uygun bir gün. Ruhunu besleyen şeylerin her zaman pahalı olmadığını fark etmek seni rahatlatacak.

Ay hâlâ burcunda ve duygusal dünyan zengin, sezgilerin güçlü. Akşama doğru Güneş ile Mars arasındaki kare açı, gündelik işler ve sağlık evini hareketlendiriyor. İş yükün artabilir ya da bir görev beklediğinden fazla enerji isteyebilir. Kendini yormadan, işleri küçük parçalara bölerek ilerlemen yeterli. Gece yarısından sonra Ay ile Güneş arasında oluşacak uyumlu açı, gün sonunda içini ferahlatan bir huzur getiriyor.

Bekar bir Balık'san, uzaklardan gelen bir mesaj ya da farklı bir dünyadan biri hayal gücünü harekete geçirebilir. Partnerliysen, onunla birlikte gelecek planları hakkında hayal kurmak kalbini ısıtacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…