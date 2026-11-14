Mars ve Jüpiter, Aslan'daki günlük düzen evinde buluşmaya hazırlanıyor ve bu, sağlık, iş ve rutin konularında yeni bir canlılığın habercisi. Pazar günü küçük bir spor, düzenleme ya da yeni bir alışkanlık denemesi sana iyi gelecek. Enerjin yükseliyor ve sen bunu fark edeceksin.

Öğle saatlerinde Ay'ın iç dünya evine geçmesi ve öğleden sonra Neptün'le uyumlu açısı, ruhunu besleyen sessiz anlar sunuyor. Müzik, su ya da kısa bir meditasyon, bugünün en iyi ilacı. Akşam Plüton'la buluşma da bir yükü bırakmana yardım edebilir.

Bekar Balıklar, hayalleriyle uyumlu birini içsel bir sezgiyle fark edebilir. Partneri olanlar, birlikte sessizce geçirilen bir akşamdan büyük keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…