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15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Mars ve Jüpiter, Aslan'daki günlük düzen evinde buluşmaya hazırlanıyor ve bu, sağlık, iş ve rutin konularında yeni bir canlılığın habercisi. Pazar günü küçük bir spor, düzenleme ya da yeni bir alışkanlık denemesi sana iyi gelecek. Enerjin yükseliyor ve sen bunu fark edeceksin.

Öğle saatlerinde Ay'ın iç dünya evine geçmesi ve öğleden sonra Neptün'le uyumlu açısı, ruhunu besleyen sessiz anlar sunuyor. Müzik, su ya da kısa bir meditasyon, bugünün en iyi ilacı. Akşam Plüton'la buluşma da bir yükü bırakmana yardım edebilir.

Bekar Balıklar, hayalleriyle uyumlu birini içsel bir sezgiyle fark edebilir. Partneri olanlar, birlikte sessizce geçirilen bir akşamdan büyük keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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