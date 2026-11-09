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10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kariyer sahnende ışıklar yanıyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, kariyer ve başarı evine geçiyor. Bugün iş hayatında görünürlüğün artıyor; fikirlerin dinleniyor, emeğin fark ediliyor. Önemli bir sunum ya da görüşme için öğleden sonrasını kollayabilirsin.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı sağlık ve paylaşım evlerini birbirine bağlıyor. Güne hareketli bir başlangıç yapmak, sevdiğin biriyle sabah kahvesi içmek ya da yakın birinden gelecek destekle rahatlamak mümkün. Öğleden sonra yönetici gezegenin Neptün, Ay'dan uyumlu bir dokunuş alıyor; sezgilerin ve yaratıcılığın zirvede.

Akşam evde küçük ve keyifli bir sürpriz olabilir; belki beklenmedik bir misafir, belki ailenden güzel bir haber. Partnerli Balık, sevdiğiyle evde sıcacık bir akşam geçirecek. Bekar Balık ise rüya gibi bir tanışmaya her zamankinden daha yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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