Sevgili Balık, kariyer sahnende ışıklar yanıyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, kariyer ve başarı evine geçiyor. Bugün iş hayatında görünürlüğün artıyor; fikirlerin dinleniyor, emeğin fark ediliyor. Önemli bir sunum ya da görüşme için öğleden sonrasını kollayabilirsin.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı sağlık ve paylaşım evlerini birbirine bağlıyor. Güne hareketli bir başlangıç yapmak, sevdiğin biriyle sabah kahvesi içmek ya da yakın birinden gelecek destekle rahatlamak mümkün. Öğleden sonra yönetici gezegenin Neptün, Ay'dan uyumlu bir dokunuş alıyor; sezgilerin ve yaratıcılığın zirvede.

Akşam evde küçük ve keyifli bir sürpriz olabilir; belki beklenmedik bir misafir, belki ailenden güzel bir haber. Partnerli Balık, sevdiğiyle evde sıcacık bir akşam geçirecek. Bekar Balık ise rüya gibi bir tanışmaya her zamankinden daha yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…