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Balık Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün karşındaki kişiye bakmak kendine bakmak gibi. Ay Başak'ta, yedinci evinde ilerlerken partnerinin, iş ortağının ya da yakın bir dostunun ihtiyaçları öne çıkıyor. Ay'ın sabah Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller bu ilişkilerde anlayışlı ve sakin bir konuşmaya imkân tanıyor. Söyleyeceğin önemli bir şey varsa sabahı kaçırma; öğleden sonra Ay boşlukta ve sözler havada kalabilir.

Akşam 17.30'da dokuzuncu evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Bir eğitim, seyahat ya da inanç meselesi hakkındaki fikrin değişebilir. Belki ertelenen bir yolculuğun aslında sana zaman kazandırdığını fark edeceksin. Yol yalnızca biraz dolanıyor, inancını kaybetme.

Para tarafında sekizinci evindeki retro Venüs, 13.30'da altıncı evindeki Jüpiter'le sekstil yapıyor. Unuttuğun bir alacak geri dönebilir ya da iş yerinde ek bir kazanç fırsatı belirebilir. Yönetici gezegenin Neptün ikinci evinde geri hareket ettiği için harcamalarda hayalcilikten uzak dur ve rakamları kâğıda dök.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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