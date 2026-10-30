Sevgili Balık, Ay beşinci evinde yaratıcılık, eğlence ve kalbinden gelenleri öne çıkarıyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen sezgilerini sade bir plana dönüştürmene yardım ediyor. İkinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün para ve değer konusunda belirsizlik yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu belirginleştirebilir. Büyük kararı ertesi güne bırak.

Maddi olarak altıncı evde bulunan Mars ve Jüpiter işte mesai ve görev paylaşımı yoluyla gelir fırsatı yaratıyor. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Merkür eğitim ya da seyahat giderini yeniden düşündürüyor. Biletlerini ve rezervasyon bilgilerini kontrol etmeden ödeme yapma.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs sekizinci evinde derin duyguları ve geçmiş bağları gündeme getiriyor. İlişkisi olan Balık, partnerine içinden geçenleri sakin bir dille aktarabilir. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda tanıştığı birine temkinli ama sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…