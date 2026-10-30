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Balık Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay beşinci evinde yaratıcılık, eğlence ve kalbinden gelenleri öne çıkarıyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen sezgilerini sade bir plana dönüştürmene yardım ediyor. İkinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün para ve değer konusunda belirsizlik yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu belirginleştirebilir. Büyük kararı ertesi güne bırak.

Maddi olarak altıncı evde bulunan Mars ve Jüpiter işte mesai ve görev paylaşımı yoluyla gelir fırsatı yaratıyor. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Merkür eğitim ya da seyahat giderini yeniden düşündürüyor. Biletlerini ve rezervasyon bilgilerini kontrol etmeden ödeme yapma.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs sekizinci evinde derin duyguları ve geçmiş bağları gündeme getiriyor. İlişkisi olan Balık, partnerine içinden geçenleri sakin bir dille aktarabilir. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda tanıştığı birine temkinli ama sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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