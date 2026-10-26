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27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay üçüncü evinde, yani iletişim alanında yürürken sabahki Mars karesi yazışmalarda sert ifadeler kullanmana neden olabilir. Mars ve Jüpiter altıncı evinde iş temposunu yükseltiyor. Öğlen retro Merkür'ün karşısındaki Ay, eğitim ya da yurt dışı ile ilgili bir görüşmede bir ayrıntıyı atlamana yol açabilir.

Maddi olarak Venüs sekizinci evinde geri giderken ortak para, kredi ya da miras gibi konular tartışmalı olabilir. Akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le karesi, işyerinde ek mesai karşılığı bir ücreti büyütüp gösterebilir; önce yazılı onay iste. Fatura ve ödeme tarihlerini bir kez daha kontrol etmek huzur verir.

Peki ya aşk? Partnerinle telefonda uzun konuşmak, birbirinizi anlamanızı kolaylaştırır. Bekar Balık ise kardeşi ya da yakın bir arkadaşı aracılığıyla ilginç biriyle karşılaşabilir; ilk mesajları kısa tut. Akşam sevdiğin birine yazdığın kısa bir not, gün sonundaki ruh halini yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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