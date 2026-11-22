Sevgili Balık, haftaya gökyüzünden gelen yumuşak bir dalgayla başlıyorsun. Pazartesi gecesi kariyer evindeki Güneş, para evindeki yönetici gezegenin Neptün'le uyumlu bir açı yapıyor. Hayallerin ve sezgilerin iş hayatına ilham olarak akıyor; yaratıcı bir fikrin maddi bir karşılığa dönüşebileceği bir dönemdesin. Kalbinden gelen işi yapmaya cesaret et.

Salı akşamı ev ve aile evinde gerçekleşecek Dolunay, yuvana dair bir konunun sonuçlanmasını sağlayabilir. Bir taşınma, bir aile toplantısı ya da evdeki bir düzenlemenin tamamlanması gündeme gelebilir. Uranüs'ün dokunuşuyla aile içinde sürprizli bir haber de alabilirsin. Haftanın ortasında kendine sakin bir alan yaratmak, duygularını dengelemene yardımcı olur.

Perşembe günü Mars ilişkiler evine, Başak burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ilişkilerinde daha net, daha kararlı ve daha tutkulu bir enerji hissedeceksin. Cumartesi günü Venüs ile günlük düzen evindeki Jüpiter arasındaki uyumlu açı, iş yerinde ve günlük hayatında tatlı bir uyum getiriyor. Bekar Balıklar için Mars'ın geçişiyle birlikte ilişkiler evinde hareketli günler başlıyor; biri sana açıkça ilgisini gösterebilir. Partnerli Balıklar ise partneriyle ortak bir karar alarak ilişkiyi bir adım ileriye taşıyabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…