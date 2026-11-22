Sevgili Yay, doğum günü sezonunun ilk haftasında gökyüzü seni ilişkiler konusunda düşünmeye davet ediyor. Salı akşamı ilişkiler evinde gerçekleşecek Dolunay, burcundaki Güneş'in tam karşısında parlıyor. Partnerinle, yakın bir dostunla ya da bir iş ortağınla aranızdaki dengeyi açıkça görme zamanı. Bir ilişkinin yeni bir aşamaya geçmesi ya da uzun süredir askıda kalan bir konunun netleşmesi mümkün.

Çarşamba gecesi Güneş ile Uranüs arasındaki karşıtlık, bu Dolunay enerjisine sürprizli bir boyut katıyor. Karşındaki kişi beklemediğin bir şekilde davranabilir ya da sen kendi özgürlük ihtiyacını daha net hissedebilirsin. Bu sarsıntı geçici ve özünde iyileştirici; dürüst bir konuşma her şeyi yerine oturtur. Haftanın başında Güneş ile aşk evindeki Neptün arasındaki uyumlu açı da sana romantik bir ilham veriyor.

Perşembe günü Mars kariyer evine, Başak burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda iş hayatında hırsın ve kararlılığın artacak; yeni bir hedef için harekete geçmeye hazır ol. Cumartesi günü yönetici gezegenin Jüpiter, sosyal çevre evindeki Venüs'le uyumlu bir açı yapıyor; hafta sonu arkadaşlarla doğum günü sezonunu kutlamak için ideal. Bekar Yaylar için Dolunay haftası ciddi bir bağ kurma isteği getirebilir. Partnerli Yaylar ise partneriyle açık yüreklilikle konuşarak ilişkide yeni bir sayfa açabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…