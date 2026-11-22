Sevgili Kova, kalbinin kapısı bu hafta sürprizlerle açılıyor! Salı akşamı aşk ve yaratıcılık evinde gerçekleşecek Dolunay, yönetici gezegenin Uranüs'le aynı noktada buluşuyor. Bu, aşk hayatında beklenmedik bir gelişme, bir itiraf ya da ani bir kıvılcım anlamına gelebilir. Yaratıcı bir projede de büyük bir ilham anı yaşayabilirsin; aklına gelen sıra dışı fikirleri hemen not et.

Çarşamba gecesi Güneş ile burcundaki Plüton arasındaki uyumlu açı, sana derin bir iç güç ve kendini yenileme cesareti veriyor. Haftanın ortasında hayatında değiştirmek istediğin bir alışkanlığı geride bırakmak için güçlü bir enerji var. Perşembe günü Mars ortak kaynaklar evine, Başak burcuna geçiyor; ortak bütçe ve paylaşılan sorumluluklar konusunda kararlı adımlar atmaya hazırlan.

Cumartesi günü keşif evindeki Venüs, ilişkiler evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. Partnerinle, yakın bir dostunla ya da bir iş ortağınla yapacağın bir seyahat planı ya da ufuk açıcı bir sohbet hafta sonunu güzelleştirecek. Bekar Kovalar için Dolunay haftası hiç beklemediğin bir yerden romantik bir sürpriz getirebilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle spontane bir kaçamak planlayarak ilişkiye macera katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…