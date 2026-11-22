Sevgili Akrep, burcunda ilerleyen Merkür bu hafta sana keskin bir zihin ve etkili bir dil veriyor. Pazartesi sabahı ilişkiler evinden gelen Ay'la karşılaşması, haftaya önemli bir konuşmayla başlamanı sağlayabilir. Düşüncelerini açıkça paylaşmak, ilişkilerinde netlik kazanmanı kolaylaştıracak. Cuma akşamı ise Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı, duygularla düşünceleri güzelce buluşturuyor.

Salı akşamı ortak kaynaklar ve dönüşüm evinde gerçekleşecek Dolunay, paylaşılan para, borç-alacak ya da derin bir duygusal bağla ilgili bir konuyu sonuca ulaştırabilir. Bir kredi, bir miras ya da ortak bir yatırım hakkında netlik kazanabilirsin. Uranüs'ün dokunuşu sürprizli bir gelişme getirebilir; acele etmeden değerlendir.

Perşembe günü Mars sosyal çevre evine, Başak burcuna geçiyor ve arkadaşlarınla yapacağın ortak planlar hız kazanıyor. Cumartesi günü Venüs ile kariyer evindeki Jüpiter arasındaki uyumlu açı, perde arkasında yaptığın çalışmaların iş hayatında fark edilmesini sağlayabilir. Bekar Akrepler için arkadaş ortamında tanışacağın biri gizemli bir çekim yaratabilir. Partnerli Akrepler ise partneriyle ortak hayaller üzerine konuşarak bağlarını derinleştirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…