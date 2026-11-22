Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer evinde stratejik bir şans penceresi açılıyor. Cumartesi günü kariyer evindeki Venüs, ortak kaynaklar evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. İş hayatında kurduğun ilişkiler maddi bir kazanca dönüşebilir; bir zam, bir prim ya da ortak bir yatırım fırsatı gündeme gelebilir. Haftanın başında bu fırsatlara zemin hazırlamak için profesyonel bağlantılarını güçlendirmeye özen göster.

Salı akşamı günlük düzen ve sağlık evinde gerçekleşecek Dolunay, alışkanlıklarını gözden geçirmen için güçlü bir an. Yorucu bir iş temposunun sonuna gelebilir ya da sağlığına dair önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Uranüs'ün etkisiyle iş düzeninde ani bir değişiklik olabilir; planlarını esnek tutman bu süreci kolaylaştırır.

Perşembe günü Mars keşif ve eğitim evine, Başak burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir şey öğrenmek, bir sertifika programına başlamak ya da bir yolculuk planlamak için motivasyonun artacak. Ev ve aile evindeki retro Satürn ise sana yuvanda sabırla ilerlemeyi hatırlatıyor. Bekar Oğlaklar için iş ortamında tanışacağın biri ciddi ve güven veren tavrıyla dikkatini çekebilir. Partnerli Oğlaklar ise partneriyle gelecek planlarını konuşarak ilişkiye sağlam bir temel atabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…