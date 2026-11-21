Sevgili Oğlak, Güneş bugün Yay burcuna, senin gizli evine geçiyor. Doğum günü sezonundan önceki bu dört haftalık dönem, yılın sessiz muhasebe zamanı gibi. Geride bırakmak istediklerini belirlemek, zihnini sadeleştirmek ve kendini yeni bir döngüye hazırlamak için stratejik bir an.

Öğleden sonra Ay aşk ve yaratıcılık evine, Boğa burcuna geçiyor. Toprak elementinin bu sıcak dokunuşu sana keyif almayı hatırlatıyor. Bir hobiye vakit ayırmak, el işi yapmak ya da sevdiğin bir müziği dinlemek pazar gününü daha anlamlı kılar. Yönetici gezegenin Satürn ise ev ve aile evinde retro; yuvanda yavaş ama sağlam adımlar atmaya devam et.

Akşama doğru Ay ile Plüton'un kare açısı para konularında küçük bir tereddüt yaratabilir; bugün büyük karar alma, sadece gözlemle. Bekar Oğlaklar için sakin ve keyifli bir ortamda tanışacağın biri hoş bir sürpriz olabilir. Partnerli Oğlaklar ise partneriyle romantik ama sade bir akşamla bağlarını güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…