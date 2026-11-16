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Oğlak Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, cüzdanın ve kariyerin aynı yöne bakıyor. Ay Kova'da, para ve değer evinde ilerliyor. Sabah kariyer evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, emeğinin maddi karşılığını almanın tam zamanı olduğunu fısıldıyor. Bir maaş görüşmesi, bir fatura düzenlemesi ya da akıllıca bir alışveriş için ideal bir gün.

Öğleden sonra bütçeyle ilgili yeni bir plan yapma isteği duyabilirsin. Stratejik zekânla bu planı sağlam temellere oturtacaksın. Akşama doğru Aslan'daki Mars ve Jüpiter paylaşım evinde Ay'la buluşuyor; ortak bir yatırım, partnerinle paylaşılan bir hedef ya da birinden gelecek destek gündeme gelebilir.

Bugün kendine verdiğin değer, çevrendekilerin sana bakışını da değiştiriyor. Aşkta ise ciddiyetin ardındaki sıcaklık parlıyor. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle geleceğe dair güven verici bir sohbet yapacak; 'biz' diye başlayan cümleler bugün kalbinize iyi gelecek. İşten sonra telefonunu bir kenara bırakıp ona tüm dikkatini vermen, ona verebileceğin en güzel hediye olabilir. Bekar Oğlak ise kendinden emin duruşuyla birinin dikkatini çekiyor. Biraz daha gülümsemen ve yumuşak tarafını göstermen, bu ilgiyi güzel bir başlangıca dönüştürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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