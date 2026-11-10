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Oğlak Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün içindeki huzuru yeniden buluyorsun. Güne yönetici gezegenin Satürn ile Ay arasındaki uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Satürn yuva evinde, Ay ise ruhunun dinlenme alanında ilerliyor. Bu, ailenle ve kendinle barışık hissettiğin, iç dünyanda sağlam bir zemine bastığın bir gün demek.

Ay gün boyu Yay'da dolaşırken biraz yavaşlamak, sessiz bir köşede düşüncelerini toparlamak sana çok iyi gelecek. Meditasyon, uzun bir yürüyüş ya da sevdiğin bir müzik bugün ruhunu besleyecek. Yarın gece Ay burcuna geçecek ve enerjin tazelenecek; bugün kendine bu dinlenme iznini ver.

Aşkta sessiz ama derin bir bağ öne çıkıyor. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle evde geçirilen huzurlu bir akşamın değerini anlayacak. Bekar Oğlak ise geçmişten kalan bir duyguyu nihayet geride bırakıp yeni bir sayfaya hazırlanıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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