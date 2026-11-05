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Oğlak Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftayı alnının akıyla kapatıyorsun! Ay Terazi'de, kariyer evinde ilerlerken çalışkanlığın ve özenin göz önünde. Bugün bir toplantıda söyleyeceğin bir cümle ya da teslim ettiğin bir iş, beklediğinden çok daha fazla takdir toplayabilir.

Sabah ev ve aile tarafında bir sorumluluk seni biraz meşgul edebilir; belki bir tamirat, belki bir aile büyüğünün ricası. Sakin kalırsan ikisini de dengeli şekilde idare ediyorsun. Öğleden sonra iş ortamında hava yumuşuyor ve iş arkadaşlarınla güzel bir dayanışma hissi doğuyor.

Aşkta Venüs'e yaklaşan Ay sana nazik ve sıcak bir enerji veriyor. Partnerli Oğlak, işten sonra küçük bir sürprizle sevdiğinin yüzünü güldürebilir. Bekar Oğlak ise profesyonel bir ortamda tanıştığı birinin ilgisini fark edebilir. Biraz rahatla, bugün ciddiyetin yanında gülümsemen de çok yakışıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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