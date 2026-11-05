Sevgili Oğlak, haftayı alnının akıyla kapatıyorsun! Ay Terazi'de, kariyer evinde ilerlerken çalışkanlığın ve özenin göz önünde. Bugün bir toplantıda söyleyeceğin bir cümle ya da teslim ettiğin bir iş, beklediğinden çok daha fazla takdir toplayabilir.

Sabah ev ve aile tarafında bir sorumluluk seni biraz meşgul edebilir; belki bir tamirat, belki bir aile büyüğünün ricası. Sakin kalırsan ikisini de dengeli şekilde idare ediyorsun. Öğleden sonra iş ortamında hava yumuşuyor ve iş arkadaşlarınla güzel bir dayanışma hissi doğuyor.

Aşkta Venüs'e yaklaşan Ay sana nazik ve sıcak bir enerji veriyor. Partnerli Oğlak, işten sonra küçük bir sürprizle sevdiğinin yüzünü güldürebilir. Bekar Oğlak ise profesyonel bir ortamda tanıştığı birinin ilgisini fark edebilir. Biraz rahatla, bugün ciddiyetin yanında gülümsemen de çok yakışıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…