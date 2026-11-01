Sevgili Oğlak, Aslan'ın içinden geçen Ay gün boyu sekizinci evinde ortak kaynakları ve derin duyguları gündeme getiriyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı arkadaş çevresinde söylenen bir sözün ters anlaşılmasına neden olabilir. Dördüncü eve düşen Satürn ve Neptün aile sorumluluklarını hatırlatıyor. Sınırını yumuşak bir tonla anlat.

Maddi olarak on birinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu arkadaşından gelen ortak iş teklifini bir kez daha tartmanı istiyor. Sekizinci evde etkisini sürdüren Mars ve Jüpiter borç ve vergi türü ortak sorumlulukları gündeme taşıyor. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay ortak paralar konusunda sert bir tartışmaya yol açabilir. Altıncı eve düşen Uranüs çalışma düzeninde beklenmedik bir ek gelir ihtimali yaratabilir. Her öneriyi kâğıt üzerinde netleştir.

Gelelim aşka. Onuncu evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs kariyer ve ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden planla. Bekar Oğlak ise iş çevresinden tanıdığı birine kapı aralayabilir. Akşam saatlerinde yumuşak bir ton geçici gerginliği çözer.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…