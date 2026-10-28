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Oğlak Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde günlük iş düzenine odaklanırken sabah Mars'la yaptığı sekstil, yığılan işleri hızla eritmen için enerji veriyor. Öğle saatlerinde Merkür'le kurulan uyumsuz açı, arkadaş ya da ekip içi bir yazışmada niyetin yanlış okunmasına yol açabilir. Gerekirse bir cümleyi açıkla. Öncelik sıranı yazarak başla.

Maddi olarak sekizinci evden geçen Mars ve Jüpiter ortak para, borç ve miras konularını canlandırıyor; akşamki Ay sekstili bu konuda yapıcı bir konuşma için uygun. Venüs kariyer evinde geri giderken zam ya da ücret pazarlığını acele etmeden planla.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Oğlak, işten dönüşte partnerine ayıracağı sakin bir saatle yakınlığı artırabilir. Bekar Oğlak ise iş arkadaşından gelen bir davetin nezaket mi yoksa ilgi mi olduğunu bir kahve buluşmasıyla anlayabilir. Akşam kısa bir yürüyüş ikinizin de zihnini dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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