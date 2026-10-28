Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde günlük iş düzenine odaklanırken sabah Mars'la yaptığı sekstil, yığılan işleri hızla eritmen için enerji veriyor. Öğle saatlerinde Merkür'le kurulan uyumsuz açı, arkadaş ya da ekip içi bir yazışmada niyetin yanlış okunmasına yol açabilir. Gerekirse bir cümleyi açıkla. Öncelik sıranı yazarak başla.

Maddi olarak sekizinci evden geçen Mars ve Jüpiter ortak para, borç ve miras konularını canlandırıyor; akşamki Ay sekstili bu konuda yapıcı bir konuşma için uygun. Venüs kariyer evinde geri giderken zam ya da ücret pazarlığını acele etmeden planla.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Oğlak, işten dönüşte partnerine ayıracağı sakin bir saatle yakınlığı artırabilir. Bekar Oğlak ise iş arkadaşından gelen bir davetin nezaket mi yoksa ilgi mi olduğunu bir kahve buluşmasıyla anlayabilir. Akşam kısa bir yürüyüş ikinizin de zihnini dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…