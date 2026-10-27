Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde, yani iş düzeni ve sağlık alanında ilerlerken öğlen Uranüs'le buluşuyor ve iş akışında ani bir değişiklik, örneğin vardiya ya da teslim tarihi kayması getirebilir. Sabah Plüton'la kurduğu üçgen, para tarafında kalıcı bir düzen kurmana destek veriyor. Venüs kariyer evinde geri giderken görünür olmakla yetinme, kaliteyi öne çıkar.

Maddi olarak Plüton ikinci evinde kazanç alanını dönüştürüyor, sabahki üçgen bu dönüşümü kolaylaştırıyor. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil, ev ya da aile giderleri için sağlam bir plan yapmaya yarar. Sekizinci evinden geçen Mars ve Jüpiter borç ve ortak kaynakları da harekete geçiriyor.

Gelelim aşka. Chiron'un karşıtına geçen Venüs, iş ve ilişki arasında kendini ikinci plana atmış hissini yükseltebilir. Birlikte olduğun kişiye ayıracağın yarım saati takvimine yaz. Bekar Oğlak ise iş çevresinden gelen bir ilginin ciddi niyet taşıyıp taşımadığını sakin sakin gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…