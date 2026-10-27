article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 28 Ekim Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde, yani iş düzeni ve sağlık alanında ilerlerken öğlen Uranüs'le buluşuyor ve iş akışında ani bir değişiklik, örneğin vardiya ya da teslim tarihi kayması getirebilir. Sabah Plüton'la kurduğu üçgen, para tarafında kalıcı bir düzen kurmana destek veriyor. Venüs kariyer evinde geri giderken görünür olmakla yetinme, kaliteyi öne çıkar.

Maddi olarak Plüton ikinci evinde kazanç alanını dönüştürüyor, sabahki üçgen bu dönüşümü kolaylaştırıyor. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil, ev ya da aile giderleri için sağlam bir plan yapmaya yarar. Sekizinci evinden geçen Mars ve Jüpiter borç ve ortak kaynakları da harekete geçiriyor.

Gelelim aşka. Chiron'un karşıtına geçen Venüs, iş ve ilişki arasında kendini ikinci plana atmış hissini yükseltebilir. Birlikte olduğun kişiye ayıracağın yarım saati takvimine yaz. Bekar Oğlak ise iş çevresinden gelen bir ilginin ciddi niyet taşıyıp taşımadığını sakin sakin gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın