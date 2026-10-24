Sevgili Oğlak, Ay ev ve kökler alanından geçerken bugün evde olmak, aileyle zaman geçirmek ve eski fotoğraflara bakmak sana şifa getirecek. Ay'ın Mars ve Jüpiter'e uzanan iki üçgeni ortak kaynaklar ve paylaşılan değerler konusunda sana destek veriyor. Bir yakınının yardım teklifi ya da bir aile mirası konusu gündeme gelebilir.

Maddi olarak ortak bütçeyi gözden geçirmek ve bir borcun taksitlerini yeniden planlamak için iyi bir gün. Retroya giren Merkür on birinci evinden geçerken arkadaş ortamında paylaşılan harcamaları da netleştir.

Peki ya aşk? Venüs öğle vakti Terazi'ye dönerken kariyerinle ilişkin arasındaki dengeyi hatırlatıyor. Partnerine iş yoğunluğun yüzünden azalan zamanı telafi etmek için bir akşam ayırman bağınızı güçlendirir. Bekar Oğlak ise meslektaşlarından gelen sıcak bir ilgiyi sakin ve ölçülü karşılamalı, ilk adımı karşı tarafa bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…