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Oğlak Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ev ve kökler alanından geçerken bugün evde olmak, aileyle zaman geçirmek ve eski fotoğraflara bakmak sana şifa getirecek. Ay'ın Mars ve Jüpiter'e uzanan iki üçgeni ortak kaynaklar ve paylaşılan değerler konusunda sana destek veriyor. Bir yakınının yardım teklifi ya da bir aile mirası konusu gündeme gelebilir.

Maddi olarak ortak bütçeyi gözden geçirmek ve bir borcun taksitlerini yeniden planlamak için iyi bir gün. Retroya giren Merkür on birinci evinden geçerken arkadaş ortamında paylaşılan harcamaları da netleştir.

Peki ya aşk? Venüs öğle vakti Terazi'ye dönerken kariyerinle ilişkin arasındaki dengeyi hatırlatıyor. Partnerine iş yoğunluğun yüzünden azalan zamanı telafi etmek için bir akşam ayırman bağınızı güçlendirir. Bekar Oğlak ise meslektaşlarından gelen sıcak bir ilgiyi sakin ve ölçülü karşılamalı, ilk adımı karşı tarafa bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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