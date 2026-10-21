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Oğlak Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bütün gün üçüncü evinde yönsüz kalıyor; yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konularda söylenenler bugün netleşmeyebilir. Önemli mesajları yollamadan önce bir kez daha oku. Gece yarısından sonra Güneş'in kariyer evinden dördüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ev ve aileyle ilgili eski bir hassasiyeti hatırlatabilir.

Maddi olarak iş düzeninde ya da maaş takibinde ani bir değişiklik olabilir; Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu getiriyor. On birinci evindeki Merkür yavaşlarken arkadaşlarla yapılan ortak ödemelerde yazılı kayıt tut. Küçük bir yedek bütçe ayırmak da rahatlatır.

Peki ya aşk? On birinci evindeki geri hareketli Venüs arkadaşlık ile yakınlık arasındaki çizgiyi sorgulatıyor. Partnerinle ortak çevrenizdeki bir konuyu açıkça konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise bir arkadaşının önerisini kibarca ama net bir dille karşılamalı. Sevdiğin bir müzik akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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