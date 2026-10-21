Sevgili Oğlak, Ay bütün gün üçüncü evinde yönsüz kalıyor; yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konularda söylenenler bugün netleşmeyebilir. Önemli mesajları yollamadan önce bir kez daha oku. Gece yarısından sonra Güneş'in kariyer evinden dördüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ev ve aileyle ilgili eski bir hassasiyeti hatırlatabilir.

Maddi olarak iş düzeninde ya da maaş takibinde ani bir değişiklik olabilir; Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu getiriyor. On birinci evindeki Merkür yavaşlarken arkadaşlarla yapılan ortak ödemelerde yazılı kayıt tut. Küçük bir yedek bütçe ayırmak da rahatlatır.

Peki ya aşk? On birinci evindeki geri hareketli Venüs arkadaşlık ile yakınlık arasındaki çizgiyi sorgulatıyor. Partnerinle ortak çevrenizdeki bir konuyu açıkça konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise bir arkadaşının önerisini kibarca ama net bir dille karşılamalı. Sevdiğin bir müzik akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…