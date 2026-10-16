Sevgili Oğlak, Ay burcunda ilerlerken enerjin ve görünürlüğün yükseliyor; öğlenin ardından dördüncü evindeki Satürn'e açtığı kare ise ev, aile ya da emlak konusundaki sorumlulukların ağırlığını hissettirebilir. İş ile aile beklentilerini birbirine karıştırmadan ayrı ayrı ele almak bu baskıyı hafifletir. Sevdiklerinle yapacağın kısa bir konuşma işleri netleştirir.

Maddi olarak on birinci evdeki Venüs retrosu arkadaş çevresindeki ortak masraflara ya da ödünç para konusuna yeniden bakmanı istiyor. Kime ne kadar borç verdiğini kendi notlarında tutmak sonradan sürtüşmeyi önler. Bütçe tablosunu ailenle paylaşmak güven verir.

Peki ya aşk? Güne girerken Ay'ın Venüs'le yaptığı sekstil duygusal kapılarını aralıyor; ilişkin varsa bugün sorumluluklardan çok sevgiyi konuşmak bağı güçlendirir. Bekar Oğlak ise kendine zaman ayırdığı bir günde ilginin kendiliğinden gelmesine izin verebilir, her şeyi planlamaya çalışmamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…