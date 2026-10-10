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Oğlak Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gündüz Ay'ın kariyer evinde olması iş yerinde görünür olmanı ve sorumluluk almamı destekliyor; akşam Akrep'e geçince gündem arkadaşlara ve gelecek planlarına kayıyor. Gün içinde önemli bir görüşmeyi ya da sunumu öne almak iyi sonuç verir, akşam ise bir arkadaşla ya da toplulukla vakit geçirmek ruhunu ısıtır. Neptün aile evinde olduğu için evde huzurlu bir akşam planı da cazip.

Maddi olarak Mars'ın ortak kaynaklar evinde olması kredi, taksit ve ortak harcamalarda dikkat istiyor; ödeme takvimini gözden geçirmek seni korur. Retro Venüs arkadaş evinde olduğu için dostluk ve para ilişkisini karıştırmamak önemli.

Peki ya aşk? Retro Venüs'ün arkadaş çevrendeki etkisi eski bir dostun ya da eski bir ilginin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. İlişkin varsa ortak arkadaşlarla bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Oğlak ise sosyal çevrenden biri akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle dikkatini çekebilir, ilk adım için acele etmene gerek yok.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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